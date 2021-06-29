人行副行長李波 將出任IMF副總裁

國際貨幣基金組織（IMF）官網顯示，IMF總裁喬治艾娃28日向IMF執董會宣布，提議任命中國人民銀行副行長李波出任副總裁一職，該認命將在8月23日生效，接替張濤的職務，而張濤將於8月22日卸任。

喬治艾娃表示，李波在中央銀行和法律方面擁有豐富的經驗，他2004年至2018年在人行先後在條法司、貨幣政策二司、貨幣政策司擔任副司長和司長，並曾在國有商業銀行改革、反洗錢立法、宏觀審慎政策框架構建等改革和政策的設計、實施中發揮了積極作用。（工商時報 楊日興）

李波2018年至2019年，任中華全國歸國華僑聯合會副主席。在2019年至2021年，任重慶市副市長分管金融與貿易等事務。直到2021年4月，李波重返人行擔任副行長。

曾任美律師 中國央行副手李波將成IMF副總裁

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃28日提名中國人民銀行（央行）副行長李波出任副總裁。李波曾在美國擔任律師，IMF指他在央行和法律方面經驗豐富。

喬治艾娃（Kristalina Georgieva）對李波的任命將於8月23日生效，他將接替張濤，成為IMF第3名中國籍的副總裁。

新京報報導，IMF過去的領導團隊一直是「一正三副」的格局，直到2011年增設第4名副總裁，由朱民出任，2016再由張濤接任。

朱民和張濤出任IMF副總裁前，都曾歷任人行副行長。21世紀經濟報導指出，今年4月人行宣布李波成為副行長，人行的領導團隊由常見的「一正五副」變為「一正七副」，當時就有分析認為李波可能在人行短期過渡後，接任IMF副總裁。

公開資訊顯示，李波畢業於中國人民大學國際經濟系，之後赴美於波士頓大學、史丹佛大學進修經濟學和法學，1999年至2003年間曾在美國和香港擔任律師。

2004年，李波獲聘任為人行條法司副司長，之後也曾任職於貨幣政策司。2018年李波轉任中國僑聯副主席，2019年再擔任重慶市副市長，分管金融發展和監管、對外貿易和吸引外資等工作，直到2021年才回到人行。

在IMF任命的聲明中，喬治艾娃指李波「在中央銀行和法律方面擁有豐富的經驗」，「曾在國有商業銀行改革、反洗錢立法、宏觀審慎政策框架構建等改革和政策的設計、實施中發揮了積極作用」。