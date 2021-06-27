大陸發改委：七月煤價會跌很大

大陸政府為平抑大宗商品價格頻頻出手，繼鐵礦砂之後，官方近日將矛頭轉向煤炭。針對上半年大漲的煤炭價格，大陸國家發改委指出，隨著夏季水力發電、太陽能發電增長，以及煤炭產量和進口量增加，煤炭供需失衡問題將緩解，預計7月煤價將下跌，且「跌幅較大」。

上半年大陸煤炭供需嚴重失衡，加上金融資本推升大宗商品價格，帶動煤炭價格大漲。其中，大陸焦煤期貨主力2109合約6月25日收報每噸人民幣2,046.5元，自2月以來累計大漲36.3％。

為了煤炭「保供穩價」，中國煤炭運銷協會17日邀集大陸央企國家能源、中煤集團在內多家煤炭巨頭開會，會議要求國有大型企業加快釋放優質產能等措施，全力做好煤炭穩定供應工作。

新華社27日報導，大陸發改委經濟運行調節局官員針對大陸煤價後期走勢提出看法。該官員直指煤價後市看跌，並提出三點原因：首先、產量進一步增長。主要產煤地區停產煤礦將逐步恢復生產，預期7月初就能恢復到6月上旬的生產水準，而且一些具備增產潛力的優質先進產能下半年還將逐步釋放。

其次、進口進一步增加。根據進口煤訂單情況來看，7月、8月將是進口煤到貨的高峰期，煤炭供應將得到有效補充。再者、水力發電、太陽能發電增加。進入汛期以後，來水大幅增加，水力發電出力明顯增長，同時夏季太陽能發電也快速增長，將大量替代火力發電，有效減少火力發電用煤需求。

基於上述原因，發改委官員認為，7月份煤價將走跌，價格將出現較大幅度下降。

中國煤炭市場網援引市場分析，6月大陸華東、華南部分省份將全面放寬進口煤管控（澳洲煤除外），6月底前到港的進口煤貨源可以不計入全年額度。此舉顯示大陸官方正鼓勵煤炭進口，同時不排除未來進一步推出激勵政策。

再加上大陸煤炭產地供應恢復、水力發電替代效應逐步顯現等因素，預計大陸煤炭供需兩端壓力將在7月1日後改善，近期煤炭價格急漲情況將難以維持。而夏季用電高峰期也將平穩度過。