陸對鋼鐵業開槍 2大產業也中彈

受到北京當局要求2060年實現碳中和政策衝擊，大陸鋼鐵業正面臨關廠和大規模裁員的危機，由於限產導致供給下滑，鋼材報價一路飆升，用於汽車和電子產品的熱軋鋼捲已上漲約10%，在製造商成本拉高之下，將波及汽車和家電業。

日經亞洲評論報導，大陸去年9月向聯合國宣示將在 2060 年實現碳中和（以節能減排、採用再生能源等方式，抵銷二氧化碳排放量）後，就對鋼鐵業出重拳，目前鋼鐵業占大陸每年二氧化碳排放量的10％至20％，為僅次於電力產業的第二大污染染源，可見鋼鐵業減少碳排放量，為實現碳中和目標的重中之重。

北京一聲令下，大陸最大鋼鐵業者寶武鋼鐵宣布2050年實現淨零排放，河鋼也同步跟進，但放棄傳統煤炭煉鋼，採用昂貴的環保技術，也將大幅提高研發和相關設備成本。

大陸第二大鋼鐵廠河鋼集團（HBIS）被官方認定缺乏限制污染設備，去年12月起關閉擁有 4000 多名工人和三座高爐的河北省唐山廠。一位匿名工人憂心表示，「我們都失業了，不知道該怎麼辦」，據說要在城內蓋一個具有環保功能的先進工廠，但尚未透露具體開工時間。

河鋼在當地政府壓力下被迫削減產能，以達成北京當局碳排放目標，唐山市在上個月要求該市多數鋼鐵廠今年底前須減產30％至50％。截至2020年，唐山的粗鋼產量為1.4億噸，占大陸總產量10% 以上。

2020年，大陸粗鋼產量年增5.2％，達到10.5億噸破史上紀錄，不過受到政府政策影響，今年產量下滑的壓力越來越大。

減產趨勢已經推高鋼材價格，成本則轉嫁給下游製造商。自唐山市上個月宣布減產以來，鋼材價格一路飆升，過去一個月，用於汽車和電子產品的熱軋鋼捲已上漲約10%，在製造商成本拉高之下，將波及汽車和家電業。

（中時新聞網 吳美觀）

延伸閱讀

陸鋼鐵Q2供應回穩 鐵礦砂價有望轉跌

鋼價有撐 鋼鐵族群Q2業績添柴火