造車推動 新能源汽車新職位翻倍增長

大陸新能源汽車近年成為產業熱點，人才需求提升，帶動人力市場蓬勃。大陸人力資源平台獵聘網調查顯示，新能源汽車是2021年第一季人才跳槽最想進入的領域之一，業內新職位更是翻倍成長。

證券日報引述獵聘網「2021Q1中高端人才市場春招跳槽數據報告」指出，在新能源汽車、旅遊、影視、製藥醫療、新消費和數位經濟等職場熱門領域中，新能源汽車是人才跳槽最想進入的領域之一，得票率為45.51％。產業平均年薪為人民幣（下同）18.95萬元。

報告指出，新能源成為大陸國家戰略性新興產業之一，小米等大陸互聯網巨頭紛紛跨領域涉足新能源造車，使該領域同樣在資本市場掀起熱潮。據統計，2021年第一季新能源產業的新職位較2020年同期激增，年增率翻倍達103.54％，在熱門行業中，僅次於因疫情穩定、迎來報復性復甦的旅遊業。

中汽協數據顯示，大陸2020年新能源汽車銷量約為136.7萬輛，較2019年增長10.9％。此外，新能源乘用車年銷量暴增，使大陸躍居全球最大的新能源汽車消費市場。

報導引述翔說汽車創辦人、工信部新能源與智能網聯汽車產業專家智庫成員張翔指出，新能源汽車是湧入大量資本的朝陽產業，即使資金問題已解決，但人才和科技創新依舊是普遍制約新能源車企的兩大困境。

張翔分析， 2021年新能源車預計銷量可達210萬輛，較2020年增加約70多萬輛。由於相關高端工程師薪資較高，人才市場又供不應求，整體行業人力吃緊。

大陸本土企業軟權力研究中心研究員周錫冰則指出，許多企業大量投入造車，使新能源車領域人才招聘過熱，但人才短缺應該是指特定人才，而非通才。周錫冰提醒，新能源車企應透過薪資紅利、決策自主和技能培訓等方式多管齊下，才能有效吸引並留住專才。

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