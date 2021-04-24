大陸巨頭拼汽車 自駕造車不同賽道樣樣來

在大陸，若沒涉及汽車，都不敢自稱產業巨頭，小米、恒大、華為、百度甚至美團等企業紛紛切入汽車產業，瞄準智慧化、電動化等發展方向，各家企業也依照各自經營情況與條件，選擇不同車道駛入，讓整個大陸汽車產業的發展充滿看點。

汽車是當前資本追逐的產業風口，而對於被美國制裁的大陸科技大廠華為而言，這也是一根重要的救命稻草。廣州日報引述業內人士說法稱，華為積極搶灘汽車行業，與手機業務的下滑不無關係。近期調研機構報告也稱，華為手機出貨市占率已跌出全球前五。

近期華為汽車相關消息一個接一個公布，首先華為與北汽新能源旗下極狐合作的電動車款阿爾法S釋出，搭載華為鴻蒙作業系統與自動駕駛解決方案，華為在阿爾法S的預告海報中標示，該車款是全球自動駕駛的新標竿。此外，華為近日也正式開啟汽車販售業務，在旗下平台上發售與賽力斯合作的車款賽力斯華為智選SF5。

華為、小米兩大有意汽車產業的大陸手機巨頭成為外界對比的對象，相較於華為數次強調不造車僅提供智慧方案，小米則在3月底大規模宣布要用百億美元造車。廣州日報分析，相較於有大規模現金儲備的小米，華為目前在壓力下並不容易投入太多資金到製造週期長的造車行業中，故選擇智慧駕駛方案，成為兩大企業駛向不同汽車賽道的主因。

對於耕耘自動駕駛平台已久的百度而言，如今則走向雙賽道併駛，此前透過與吉利汽車的合作正式切入造車領域，外界期待雙方的合資企業集度汽車後續大動作。另外，百度阿波羅近日也亮相最新積木式方案，升級了智慧駕駛與雲端兩領域，將原需要7年才能完成的自動駕駛週期，縮短至6個月。

科技巨頭夯造車的同時，房地產業者對汽車同樣虎視眈眈，恒大汽車總裁劉永灼表示，在2021上海國際車展中會推出9款恒馳汽車，並預計在2021年第四季全面進行試生產，望在2022年大規模交付。顯示出房地產業者學習到網路業者加速推出產品搶市的風格，讓整個大陸汽車新格局更加熱鬧。

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