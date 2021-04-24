變異病毒 防疫無解 鍾南山：疫苗正研發中

中國防疫專家鍾南山今天說，目前預防2019冠狀病毒疾病（COVID-19）面臨最大的問題是病毒變異，中國當前正全力研發針對變異毒株的疫苗。

羊城晚報報導，上午在廣州召開的中國工程院2021 年醫學科學前沿論壇上，中國工程院院士鐘南山透過線上報告透露上述消息。

鐘南山表示，目前出現的變異毒株有來自英國、巴西、奈及利亞、南非等地。現在看起來，針對南非出現的b1351變異毒株，正在使用的全病毒滅活疫苗對其效力有所降低，「現在我們正在全力研發針對變異毒株的疫苗」。

他並表示，目前全世界針對COVID-19的疫苗還有不少問題沒有解決，像是：施打疫苗後的保護持續時間有多長；打2次甚至3次，能否進一步提高病毒的保護率；如何避免副作用等。

他說，中國目前有近50種疫苗在研發過程中，全球有200多種疫苗正研發，「發展哪一種疫苗對預防工作更有利，我們的力量能不能用在刀刃上，也是面臨的重要問題」。

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