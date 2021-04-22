今（4/22）日大陸財經新聞重點摘要：

1.人民幣中間價升144個基點 人行連續38日百億逆回購

人民幣兌美元中間價22日報6.4902，較21日報6.5046，升144個基點，升幅為0.22％，創逾一個月高。

香港信報報導，中國人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，22日開展人民幣（下同）100億元7天期逆回購操作，利率繼續持平於2.2厘。人行自3月初至今逆回購操作已連續38日維持在該規模，仍與22日到期量完全對沖。

據路透統計，19日當周逆回購到期規模為500億元，19日至23日分別到期100億元。此外，25日為補班日，計入統計範圍。

2.孟晚舟引渡案 聽證會延至8月

華為首席財務官孟晚舟引渡案，經加拿大法院批准辯方申請，將原定於4月底開始的美國聽證會延至8月。

孟晚舟方預期未來數周會獲得新證據，故向法庭申請延後聽證會。

央視報導，加拿大英屬哥倫比亞省高等法院法官霍爾姆斯（Heather Holmes）於當地時間21日，針對孟晚舟律師提出的延期審理請求進行裁決，最終同意延期到8月初審理，具體排程將於4月28日確定。

孟晚舟引渡案最後階段聽證會原定於4月底至5月中，孟晚舟律師團隊日前表示，因需要時間審查華為與匯豐銀行達成協議公佈的部分文件，因此向法院提出將聽證會延後3個月舉行的申請。

據報導，孟晚舟律師團已經收到部分文件，其他文件預計會在4至6星期內到達。辯護律師佩克（Richard Peck）申辯，剝奪申請人利用現有最佳證據的機會，會是對基本正義的否定。

孟晚舟方並主張，本案律師來自加拿大多個省，但加拿大因應疫情實行嚴格旅行限制，因此需要更多時間。

3.螞蟻集團擬購巴西Dotz平台5％股權

阿里巴巴旗下支付部門螞蟻集團傳出將收購巴西忠誠度積分平台Dotz的5％股權，兩公司還簽署一項商業合作協議，成為雙方在巴西探索數位金融服務的新機會。

路透報導，Dotz剛啟動約1.4635億美元的首次公開發行（IPO），計劃於5月13日在聖保羅股票交易所掛牌上市，最高估值或達5.4億美元。Dotz表示，與螞蟻的交易，將取決於IPO的完成情況。

本交易由BTG Pactual、Itau BBA、瑞士信貸和UBS BB負責經辦。根據交易條款，螞蟻集團將任命一名高管進入Dotz董事會，並任命該公司戰略委員會的聯席負責人。在Dotz完成IPO後的24個月內，螞蟻集團還擁有額外購買該公司10％股權的選擇權。

Dotz已成立近20年，平台有2,000萬活躍用戶。旗下業務除了擁有忠誠度平台，Dotz還是市場和金融初創公司。