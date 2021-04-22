走出烏雲？馬雲現身酒吧 與友人談笑風生

螞蟻集團上市被喊停後，大陸富豪馬雲神隱多時，僅兩度透過視訊公開露面，動態成為外界關注的焦點。近日馬雲被民眾拍攝到出入大陸酒吧，與友人談笑風生的畫面，馬雲臉型更有發福跡象，引發外界熱議。

有大陸網友20日在網路上傳影片，影片中一名身穿黑色短袖上衣、極為神似馬雲的男子與數名男性友人熱切談話，且身後站了幾名壯漢，被認為是該男子的保鑣，加大該男子是馬雲的可能性。

有陸媒報導，該酒吧位於杭州，正是馬雲與阿里巴巴的大本營。馬雲在談天時紅光滿面，也不時比手畫腳，感覺聊得十分開心。

更讓網友熱議的是，馬雲臉型較此前露面或是視訊會議相比，有圓潤不少的跡象。外界議論，是否大陸官方對於螞蟻集團的整改和阿里巴巴反壟斷的處罰已完全結束，馬雲走出烏雲罩頂、因此發福。

馬雲自從2020年10月底在上海外灘演講、11月初被人行約談後便行蹤成謎，期間發生包括螞蟻集團上市暫緩、阿里巴巴等網路巨頭被反壟斷調查等重大事件。

至2021年1月底，馬雲終於以視訊露面，出席旗下基金會在海南三亞舉辦的「馬雲鄉村教師獎頒獎典禮」，並向獲獎的鄉村教師們提到，等到疫情過去，再與大家見面。

隨後馬雲又神隱多時，直到4月14日與視訊方式參與俄羅斯總統普丁召開的俄羅斯地理學會監事會線上會議，只是與此前自家舉辦的活動不同，馬雲在兩個小時的會議中，僅聆聽但未發一語。

在馬雲參與俄羅斯地理學會監事會議前數日，大陸當局接連宣布對阿里巴巴開出人民幣182億元的天價罰金，以及宣布螞蟻集團整改方案成形，雖然代價不小，但透露出阿里與螞蟻終於能重新再出發，外界也認為卸下兩件煩心事的馬雲因此參與視訊會議露面。

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