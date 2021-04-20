博鰲論壇開幕 習近平:大國要有大國的樣子

博鰲亞洲論壇2021年年會開幕式於20日上午在海南博鰲舉行，大陸國家主席習近平以視訊方式與會表示，亞洲國家深入推動區域經濟一體化，協力促進經濟社會發展，推動亞洲成為全球經濟最具活力和增長潛力的地區。中國不斷深化改革開放，積極推動地區合作，與亞洲同進步，與世界共發展。

央視引述習近平強調，百年變局和世紀疫情交織疊加，世界進入動盪變革期，不穩定性不確定性顯著上升。並指這是一個充滿挑戰的時代，也是一個充滿希望的時代。

談及國際議題，習近平表示，國際上的事應該共同商量，世界前途命運應該由各國共同掌握，不能把一個或幾個國家製定的規則強加於人，也不能由個別國家的單邊主義給整個世界「帶節奏」。世界要公道，不要霸道。大國要有大國的樣子，要展現更多責任擔當。

習近平談一帶一路 陽光大道非私家小路

習近平20日以視訊方式出席博鰲論壇，演講談及大陸積極布局的「一帶一路」時表示，這是大家攜手前進的陽光大道，不是某一方的私家小路，所有感興趣的國家都可以加入進來，共同參與、共同合作、共同受益。

央視引述習近平指出，共建「一帶一路」追求的是發展，崇尚的是共贏，傳遞的是希望。估計至2030年，共建一帶一路將有望幫助全球760萬人擺脫極端貧困、3,200萬人擺脫中度貧困。

習近平說大陸將以開放包容精神，同願意參與的各相關方共同努力，把一帶一路建成「減貧之路」、「增長之路」，為人類走向共同繁榮作出積極貢獻。他並提出要積極建設衛生合作、互連互通、綠色發展和開放包容的夥伴關係。

大陸將加強投入訊息共享和聯防聯控，新冠肺炎疫苗國際合作，全球公共衛生安全治理，共建人類衛生健康共同體，並推進應對氣候變化國際合作。

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