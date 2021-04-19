一改封殺態度 人行:比特幣是種投資選項

上周全美最大的加密貨幣交易所Coinbase上市消息，帶動比特幣站上64,801美元新高紀錄，然而，比特幣為主的加密貨幣卻在18日崩跌，比特幣甚至大跌超過15％、一度摜破5.2萬美元關卡，創7周以來最大單日跌幅；19日比特幣止跌，目前暫報56,911美元，上漲超過4％，顯見加密貨幣市場高波動的特性。但隨著大型金融機構紛紛承認比特幣的價值，中國人行副行長李波指出，比特幣是一種投資選項，與4年前北京當局全面封殺的態度，大相逕庭。

從年初以來，隨著各大投資機構開始加入加密貨幣市場，電動車大廠特斯拉也在今年稍早買進約15億美元價值的比特幣，激勵比特幣價格至今漲翻倍，市值達1兆美元，帶動包括以太幣等加密貨幣價格攀升。不過，包括印度、土耳其甚至是美國財政部長葉倫都對加密貨幣抱持疑慮，認為這會助長洗錢等問題，並在明示、暗示下揚言封殺加密貨幣市場活動，部分分析師認為，傳出美國財政部將對數家金融機構收取加密貨幣洗錢費用，才導致近日這波崩跌。

據CNBC報導，博鰲亞洲論壇2021年年會「數位支付與數位貨幣」分論壇由李波主持，指出對數位人民幣的推出沒有時間表，並會繼續做好試行準備，打造人民幣數位化的技術生態系統，並制定法規進行監管。李波強調，推動數為人民幣不是要取代美元或是其他國際主要貨幣，而是推動市場上更多選擇的便利性。

據CNBC報導，至於加密貨幣，李波表示，比特幣適合做為一種投資選項，它們本身不是貨幣，指出比特幣不被視為貨幣，而是未來另外一種投資替代方案。

大陸曾經是全球最大購買比特幣的國家之一，但在2017年，北京當局禁止初始代幣發行（ICO），這是一種通過發行數字代幣為加密貨幣公司籌集資金的方式，同年，大陸還關閉的當地的加密貨幣交易所，此舉據稱是對金融穩定性的擔憂所執行。李波表示，包括大陸在內的許多國家，都還在擬定監管規定，避免此類資產的投機行為對於金融穩定有任何嚴重衝擊。

加密金融服務商Babel Finance創辦人Flex Yang指出，李波的話具有進步性，加密貨幣交易所Luno業務發展主管Vijay Ayyar則是認為，這段話非常重要，並且與大陸先前在公開場合發表對加密貨幣上的聲明或立場絕對不同。

至於北京當局正在研究的數位人民幣，這不是加密貨幣，而是由中國人民銀行所推動，目的是取代實體流通的人民幣，並在主要城市進行一系列測試，李波表示，將在2022年北京冬季奧運，向外國旅客推行。（中時新聞網 呂承哲）

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