養不起！專家估中國出生人口恐跌破千萬

中國人口專家董玉整表示，依照目前趨勢，中國每年出生人口在「十四五」規劃期間，很可能跌破1,000萬大關。董玉整呼籲中國政府應直接全面開放生育。

第一財經報導，中國2019年出生人口1,465萬人，僅為近40年人口出生最高峰年份1987年的約58%。2020年全國數據尚未公布，但受疫情等因素影響，多座城市發布的數據下滑幅度均達到10%至20%。

中國人口專家、廣東省人口發展研究院院長董玉整表示，如果生育政策沒有調整，按照目前趨勢，「十四五」期間年出生人口很可能跌破1,000萬。

董玉整認為，當前中國社會的生育觀念已發生變化，育齡婦女數量在減少，使得近年出生人口數量下降的趨勢加快，「作為一個14億人口的大國，一年的出生人口數量如果不到1,000萬的話，這是一個什麼比例？分到31個省份，每個省才多少數量？如果按照這個趨勢發展，可能用不了幾年，我們的總人口數量就可能出現負增長。」

董玉整說，全面放寬生育「愈快愈好」，「現在形勢已經很嚴峻了，而且人口發展一旦出現大的趨勢性問題後，就很難逆轉了。早一點放開，就有早一點的優勢。」

不過，董玉整也表示，現在不想生育的人愈來愈多，政府更要關心關注生育政策的配套完善，才是關鍵。

他稱，對於有那麼多人不想生這個問題，「關鍵是我們的生育、養育、教育、托育成本太高，在時間精力、經濟等方面都顧不過來。與其說不想生，實際上是不敢生。」

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