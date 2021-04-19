今（4/19）日大陸財經新聞重點摘要：

1.晶片短缺 中國汽車業復甦陰霾壟罩

全球半導體供應短缺影響中國汽車生產，令行業高管憂心忡忡。他們此前期望中國可以在全球汽車行業復甦中一馬當先。

路透報導，晶片生產延遲導致的供應短缺，迫使全球汽車製造商調整組裝線。部分半導體廠商把生產延遲歸因於經濟擺脫新冠疫情的復甦速度快於預期。

中國最大的外資汽車廠商大眾汽車（Volkswagen）表示，晶片短缺的影響在今年第二季仍不會消退。大眾汽車希望在中國市場的銷量能超過400萬輛。

大眾汽車中國業務負責人Stephan Woellenstein 18日表示，很難逐週甚至逐月評估大眾可能因晶片短缺而損失多少產量。他形容，「這就像去滅火…在某些情況下，我們改用另一種晶片，所以就改變了供應商」。

在疫情給全球汽車行業造成嚴重衝擊之際，中國給大眾汽車和通用汽車等汽車製造商帶來了一線希望。去年中國的汽車銷量超過2,500萬輛。

但中國也是去年首先爆出汽車晶片短缺的地方。3月日本瑞薩電子晶片工廠的火災則加劇了晶片短缺。

中國汽車工業協會高級官員李邵華表示，今年前兩個月，晶片供應短缺對汽車產量造成5％～8％的衝擊，預計其影響將從今年第三季開始緩解。

因此，中國汽車流通協會表示，預計中國汽車庫存將繼續減少，因晶片短缺衝擊整體汽車產量。部分車型可能供不應求。

2.人民幣中間價升55點 近四周高

人民幣兌美元中間價19日報6.5233，較上周五（16日）報6.5288，升55點或0.08％，近四周高。

在岸人民幣10：11報6.5255，貶49點，貶幅0.0751％。離岸人民幣報6.5262，貶57點，貶幅0.0874％。

摩根大通分析師Paul Meggyesi發表報告指出，本季美元伴隨美債收益率的下跌是一種逆勢調整，應該會被證明是暫時現象。

仍看好美元相對與採取鴿派貨幣立場或增長受挑戰的國家的貨幣表現，例如美元兌歐元、日元、瑞郎和英鎊。此外，預計美國聯準會將在4月的利率會議中開始正式討論減碼量化寬鬆措施。

3.滴滴出行自動駕駛與沃爾沃達成戰略合作

瑞典汽車生產商沃爾沃週一表示，它已簽署協議向中國打車平台滴滴出行的自動駕駛技術公司提供測試用車。

沃爾沃將提供配備了備用駕駛和剎車系統的XC90 SUV，滴滴自動駕駛公司將把沃爾沃的系統與自己最新的自動駕駛硬體平台Didi Gemini整合起來。

沃爾沃戰略主管Alexander Petrofski告訴路透，沃爾沃最初將向滴滴提供數百輛汽車，隨著自動駕駛測試車隊的擴大，將提供更多測試用車。沃爾沃由浙江吉利控股集團所有。Petrofski並指出，已向滴滴交付了一些汽車。

4.中國3月對北韓出口較前兩個月總出口成長近400倍

中國3月對北韓出口增至六個月高位，是1月和2月總出口規模的近400倍，表明疫情造成的邊境限制有所放鬆。

據中國18日公佈的海關數據，中國3月對北韓出口1,297.8萬美元商品，遠高於2月的3,000美元和今年前兩個月的33,000美元。

3月中國對北韓出口額創去年9月出口1,888.2萬美元以來最高。中國3月從北韓進口130.8萬美元商品，2月為進口175萬美元。

去年稍早，韓國幾乎關閉所有跨境旅行，英國、法國和德國等一些國家都撤回了駐北韓外交人員。

5.廣東研究院：中國總人口或快呈負增長

廣東省人口發展研究院院長董玉整表示，按照目前趨勢，中國「十四五」期間的年出生人口可能會跌破1,000萬大關；按照趨勢發展，可能不用數年，中國的總人口數量就可能出現負增長。

董玉整接受第一財經日報訪問時建議，放開生育愈早愈好，但在生育政策調整的同時，更應該關注生育政策配套的完善。目前分歧在於，究竟是先放開三胎，還是直接實行自主生育。

他形容，現時形勢已經很嚴峻，而且人口發展一旦出現大的趨勢性問題後，便很難逆轉，建議不要再「擠牙膏」，就是要直接實行自主生育，愈快放開愈好。

中國即將公布「十年一度」人口普查數據，人民銀行微信公眾號上周三發布工作論文稱，要認識到中國人口形勢已經逆轉，轉型後人口衰減的速度將超乎想像，教育和科技進步難以彌補人口的下降，建議應全面放開和鼓勵生育，切實解決婦女在懷孕、生產、入託、入學中的困難等。