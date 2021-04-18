傳要求馬雲退股以求生 螞蟻否認

路透18日引述知情人士透露，中國人民銀行和銀保監會官員，在1月至3月分別約談螞蟻集團及實際控制人馬雲，討論讓馬雲退股的可能性，並暗示此舉將使監管部門針對螞蟻業務審查告一段落。為此，螞蟻正研究讓馬雲出售股權並交出控制權的方案。

針對上述傳聞，螞蟻集團聲明指出，集團從未和任何人討論過剝離馬雲在集團持股的議題。

阿里巴巴關聯公司螞蟻集團2020年11月初「A＋H」股上市前夕，突遭大陸監管部門喊停，隨後多次被官方約談，業務面臨整改。市場傳出監管部門在最近一次約談螞蟻時，提及馬雲透過複雜的投資架構來控制螞蟻。

因此，螞蟻集團希望馬雲其持有價值數十億美元的股份，可在不涉及外部實體的情況下，賣給集團內的現有股東或阿里，即馬雲不准將股權賣給與其關係密切的個人或實體。另一方案是，馬雲將股份轉移給一個與政府有關連的大陸投資者。但無論任何行動都需要得到大陸當局批准才可進行。

美國之音報導，據螞蟻集團招股書顯示，馬雲並未直接持有螞蟻股權，而是透過「杭州雲博」再轉投資「杭州君澳」及「杭州君瀚」，以多個平台複雜持股模式控制螞蟻。外界預期馬雲可能被迫採取出脫「杭州雲博」的方式，徹底退場，以期螞蟻完成改組並恢復上市。

華爾街日報曾報導，馬雲在2020年11月初被證監會、銀保監等監管部門約談時就曾提議，可將螞蟻的一部分交給大陸政府，並表示只要國家有需要，可以將螞蟻這些平台拿走。

在業務整改方面，阿里巴巴2021年4月13日公告指出，螞蟻集團近期已完成整改方案的研究和制定工作。