博鰲論壇：亞洲經濟今年成長6.5％

博鰲亞洲論壇2021年年會18日起登場，這不僅是2021年世界首個以線下會議為主的大型國際會議，中國更廣邀全球政要與重量級企業家出席，活動備受外界關注。論壇18日發表旗艦報告，預估2021年亞洲經濟增速有望達到6.5％以上，亞洲將成為全球可持續復甦的重要引擎。

綜合外媒報導，本屆博鰲論壇將於4月18日至21日舉行，此次主題為「世界大變局：共襄全球治理盛舉，合奏『一帶一路』強音」。外傳大陸國家主席習近平20日將親赴博鰲出席大會開幕式，並會見論壇理事成員、與企業代表互動，參加「中美企業家對話」等一系列重要活動。

博鰲論壇秘書長李保東18日表示，儘管受疫情影響，但與會陣容仍十分豪華，共有40位政要和前政要，74位部長級官員和前官員，近百位世界知名企業高層，以及許多知名專家學者與會。

博鰲論壇四天議程內容涵蓋數位支付與數位貨幣、5G的未來、2021全球經濟展望等重要議題，國際貨幣基金組織（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）、人行行長易綱，華為、愛立信、中興通訊等公司高層將出席相關活動。

另一方面，博鰲論壇18日發表「亞洲經濟前景與一體化進程」報告指出，展望2021年，疫情仍是直接影響亞洲經濟表現的主要變量。從目前情況來看，一些亞洲經濟體正逐步進行新冠疫苗的大規模接種，疫情得到有效控制的可能性不斷增加。

然而，全球疫情的演變仍存在很大的不確定性。如果美國與歐洲主要經濟體經濟仍受疫情拖累，亞洲經濟增長的外部環境的改善將十分有限。但是在區域經濟合作方面，「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）的簽署與落實，將在貿易投資領域為亞洲經濟帶來新的積極因素。

值得注意的是，報告顯示，即使全球疫情得到有效控制，2021年亞洲經濟復甦仍將面臨各種非疫情因素的影響。報告援引標準普爾2020年11月觀點指出，2021年包括亞洲地區在內的全球銀行業可能面臨自2008年國際金融危機以來，最為艱難的時期。

標準普爾對全球三分之一的銀行持「負面」展望，並點出全球銀行業將面臨信用評級下降、政府結束疫情期間援助、企業債務持續增長、房地產市場潛在問題增多等風險。