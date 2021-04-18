氣候合作破冰 中美發聯合聲明

中美氣候特使剛結束為期兩天的上海會談，並在18日發表聯合聲明，表達中美致力於氣候合作的決心。聲明中不僅釋出中方將參與下週美國主辦的氣候領袖峰會訊息，並表態接下來仍將繼續與美方討論減排行動。

市場認為，中美於地緣政治、經濟、人權等多方議題的持續角力下，這份聯合聲明不僅代表中美已達成氣候問題可獨立於上述議題之外的共識，成為雙邊率先破冰合作的領域。另一方面，聲明提到將繼續探討減排計畫，市場期待中美可望恢復雙邊氣候對話的長效機制。

中國氣候變化事務特使解振華與美國氣候問題特使凱瑞剛結束15～16日的上海會談，中國生態環境部18日公布「中美應對氣候危機聯合聲明」指出，中美兩國堅持攜手，並與其他各方一同加強巴黎協定的實施。巴黎協定第二條的目的是將全球平均氣溫上升控制在低於攝氏2度之內，並努力限制在攝氏1.5度之內。雙方承諾為此繼續作出努力。

聲明並指出，兩國均期待4月22、23日美國主辦的領導人氣候峰會。中美將採取其他近期行動，包括將分別執行逐步削減氫氟碳化物生產和消費的措施等，為解決氣候危機進一步作出貢獻。

聲明還稱，在11月格拉斯哥聯合國氣候公約第26次締約方大會之前，雙方將制訂各自實現碳中和與溫室氣體零排放的長期戰略。而在上述大會之後，中美將繼續討論21世紀的具體減排行動，旨在使與巴黎協定相符的升溫限制目標可以實現。

雙方下一步討論的具體減排計畫將聚焦八大方向，包括工業和電力領域脫碳的政策與技術、增加可再生能源、綠色交通、節能建築，以及其他減少煤、油排放的相關措施等。

BBC中文網分析，凱瑞在上海行前再度表示，中國在氣候議題的態度「至關重要」，但美方在向中國爭取氣候合作的同時，並未停止就人權問題等批評中國，市場一度憂心中美能否將氣候合作從爭鋒相對的政治議題切割出來。中美聯合聲明的出現，顯然破解外界的擔憂。短期中美雙方的多方角力雖不可免，但在事關全球人類福祉的議題上，中美仍有共識攜手前行。