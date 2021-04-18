路透：北京要馬雲出售持股 裸退螞蟻集團

路透社引述消息人士指出，阿里巴巴旗下螞蟻集團正在尋求讓集團創辦人馬雲出售持股、放棄控制權的方案，報導指出，大陸監管單位近期和螞蟻集團的會議中釋出訊號，指出此舉將有助於集團通過業務審查。

路透社引述3名消息人士報導，大陸央行中國人民銀行及金融監管機構中國銀行保險監督管理委員會的官員今年初分別和馬雲及螞蟻集團談判，商討馬雲退出螞蟻集團的可能性。

要求馬雲出售股權的方案主要有二，一名與螞蟻集團緊密相關的消息人士透露，集團希望馬雲出售持股給現有螞蟻集團或是阿里巴巴集團控股公司投資人，而不涉及任何外部實體。據悉馬雲的持股價值數十億美元。

第2名和集團相關的消息人士指出，談判中馬雲被告知不能出售持股給任何和他親近的實體或人士，而且必須完全退出。

第2個選項則是將持股轉讓給政府有關的投資人。

不管最終採取哪一個方案，都必須獲得北京首肯才能進行。

針對主管機關要求馬雲出售持股的報導，螞蟻集團發言人回應否認，指出「從未與任何人討論讓馬雲出售螞蟻集團持股」。

路透社一共引述3名匿名消息人士，熟悉大陸監管單位的消息人士對螞蟻集團與官員間的對話內容相當了解，一名和螞蟻集團關係密切的消息人士知道馬雲和官員的互動以及集團計畫，另一名消息人士則相當了解螞蟻集團內部對相關選項的討論。

2020年10月，馬雲在演說中公開批評大陸監管單位後，螞蟻集團的上市計畫就受到延宕。消息人士指出，馬雲退出將能為螞蟻集團的上市之路清除障礙。

報導指出，即便馬雲已經從公司職位上退休，但他仍對螞蟻集團、阿里巴巴集團有很大的影響力，雖然他在螞蟻集團只持有10%股權，但透過杭州雲鉑等公司，他實際上控制螞蟻50.5%股份。馬雲持有杭州雲鉑34%股份。

消息人士透露，馬雲有「很大機會」出售杭州雲鉑股份來退出螞蟻。

文章來源：Exclusive: China’s Ant explores ways for Jack Ma to exit as Beijing piles pressure – sources

（中時新聞網 吳映璠）

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