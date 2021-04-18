數位貨幣 大陸可望成為全球首發

大陸政府已開始向其公民發行區塊鏈驅動的 數位貨幣。 《華爾街日報》報導 說，有750,000名接收者已經通過彩票系統確定，並且已經可以使用特殊應用在商店和在線上使用他們的數位貨幣。

基於應用程式的支付在大陸實體企業中已經非常普遍，因此商家很快就適應了政府的新提議。據報導，星巴克和麥當勞以及大陸的黨政機關已經接受了數位人民幣。

無處不在的數位支付和政府的嚴密監控導致許多已經可供大陸管理員使用的支付數據。即使國家中央銀行表示將限制可追溯性並創建所謂的「可控制的匿名性」，但有關人們如何花錢的知識只會隨著數位人民幣的實施而增長。隨著數位貨幣的推出，流通中的每一元將以實物或數位貨幣的形式存在。分析師預計，大陸政府將來會增加數位貨幣的數量，從而降低市場上可用的實物貨幣的數量。甚至有人認為大陸計劃一次性使所有人民幣數位化。

大陸是正式發布自己貨幣的區塊鏈版本的第二個國家和第一個主要經濟體。 據外媒報導，巴哈馬中央銀行的沙錢於去年推出， 已經在首都拿騷的商店接受。另外確定了另外四個國家：南非，印度，巴基斯坦和泰國，並製定了具體計劃，即將推出自己的官方加密貨幣。像其他一些行動支付一樣，官方的區塊鏈貨幣也有能力進入沒有銀行賬戶的區域，這使它們對發展中國家很有趣。文章來源：IBT

（中時新聞網 趙永紝）

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