陸奢侈品鑑定培訓 一周即可出師?!

「真假GUCCI」引爆出外界對大陸奢侈品鑑定培訓的質疑，陸媒指出，在大陸僅需要一周以內的時間，便可以獲得奢侈品鑑定的培訓證書，且相較於奢侈品的高昂價格，奢侈品鑑定培訓費用則不到人民幣（下同）2萬元。

一周拿證、培訓費用1.8萬?!

紅星資本局引述中奢中心資訊指出，該中心提供奢侈品鑑定師培訓服務，包括箱包鑒定、腕表鑒定，兩項課程費用分別為1.78萬、1.48萬，培訓時間分別為7日、5日。

報導引述業內人士稱，在培訓課程中，老師主要向學員講述品牌歷史、奢侈品鑑定重點以及實務操作，結束後會直接頒發象徵結業的培訓證書，另外在通過筆試與實作的考核後，將會頒發能力認可證書。

除中奢中心外，大陸也有其他業者與機構開設類似的奢侈品培訓課程，收費大約在1.48萬元至4.98萬元之間，培訓時間同樣是一周以內。

有業內人士稱，一周的時間的確不太容易學會奢侈品鑑定方法，有部分拍賣機構還是採用師徒制，有旗下培養的鑑定師帶領其他入門者，學習大概3至5年的時間。

相關人士評論，大陸在二手奢侈品行業並沒有任何統一標準，業內對能力認可證書的認可程度很高，但大陸的奢侈品鑑定行業確實還發展不太完善，許多拍賣機構或是二手奢侈門市、電商都有自己的方法，但沒有一套完整體力。

報導稱，奢侈品鑑定畢竟是一種商業行為，所以合約上還是會寫明「不能保證真偽」，市場上還是有不少附帶鑑定書、但並非真品的狀況，所以此次「真假GUCCI」事件並非是特殊案例。

不過在大陸消費升級背景下，奢侈品鑑定制度有望逐漸完善。央視財經此前指出，當前大陸可供進入二手市場的奢侈品存量規模已經逼近兆元，相關狀況帶動下，二手奢侈品鑑定師、培訓機構與專業人員的需求有望增加。

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