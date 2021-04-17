Gucci腰帶是假貨？唯品會、得物App互槓

近日大陸購物網站唯品會與潮流網購社群得物App因為一條人民幣（下同）2,500元的古馳（Gucci）精品皮帶真假問題，在網路上掀起論戰。標榜販售正品的唯品會以及標榜鑑別正品的得物App，對相同商品的鑑別各說各話，形同羅生門。

綜合陸媒報導，有大陸網友於3月底發文踢爆，其於唯品會購買的Gucci皮帶在得物中被鑑別為假貨。消息一出，越來越多消費者上網控訴自己遭遇同樣問題，更有多位消費者表示，將來自唯品會的精品皮帶送至第三方鑑定，結果同樣是假貨。

隨事件發酵，截至4月6日，「唯品會Gucci售假維權群組」成員已達140餘人，商品金額總計高達33萬元，且已有消費者向廣州互聯網法院遞交訴訟申請，要求唯品會道歉賠償。

唯品會隨即於7日啟動內部調查並表示，該批Gucci腰帶由唯品會在海外直購，採買通路清晰可靠且合法合規，確保正品，且該批次貨品也由中國檢驗認證集團進行抽檢，已通過鑑定。公司直指，未有鑑定資質的第三方機構或平台出具的鑑定報告不具有法律效力。

得物也於7日進行覆核並公告，鑑別結果仍為非正品，同時公開分析和鑑定的細部過程，包括防塵袋刺繡細節、皮帶金屬扣以及品牌壓印等，並附上中檢和優奢易拍等4個平台的鑑定報告。該事件使唯品會7日美股暴跌6.32％，市值蒸發13億美元，至200億美元。

向唯品會揮出眾拳的得物App，早先成立於2015年，前身為虎撲球鞋社群，以累積多年的鑑定師和消費者資源，推出「先鑑別，再發貨」的購物模式，使得物迅速成長。數據顯示，截至2021年2月份，得物的月活躍用戶數（MAU）達1,250.6萬。

面對唯品會與得物各執一詞，爭議商品品牌Gucci表示暫不回應，且品牌專櫃無提供鑑定服務，僅強調，只要在官方的銷售渠道購買就一定是正品。報導指出，Gucci客服於官網問與答表示，唯品會不是品牌官方授權通路。

這個攸關品牌信譽與消費者信心的事件，引發大陸網友論戰。輿論再掀Gucci假貨氾濫的亂象，指品牌自身通路管控能力不足等問題。更有網友直言，唯品會和得物的紛爭，是假貨平台和炒貨平台之間的較量。

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