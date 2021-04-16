中國十大經濟強縣 江蘇占半壁江山

大陸2020年十大經濟強縣名單出爐，分別是崑山、江陰、張家港、晉江、常熟、慈溪、宜興、長沙縣、瀏陽和義烏，共分布在四個省分，其中江蘇省就占據一半。崑山、江陰均超4,000億（人民幣，下同），崑山以4,276.8億拿下冠軍。

崑山市在大陸綜合實力百強縣市排名中已連續十餘年位居榜首，素有「大陸最強縣」之稱，2020年全市GDP達到4,276.8億元，現價增速為5.7％，工業總產值歷史性地邁上兆元新台階。

廈門大學經濟學系副教授丁長發說，崑山靠近上海，上海的溢出效應特別明顯，強大的科教資源助推了蘇南強縣的轉型升級和高新技術產業發展，未來崑山仍有望繼續領跑百強市。

拿下亞軍的是江陰，2020年全市實現GDP為4,113.75億元，增長3.0％，GDP總量與崑山的差距由上一年度的44億擴大為163億元。總體上，崑山和江陰並駕齊驅，在大陸各大縣域中遙遙領先，其他強縣的GDP都低於3,000億元，與這兩強有非常大的距離。位居第三則是同樣來自蘇南地區的張家港，去年張家港GDP為2,686.6億元。

值得注意的是，福建晉江市去年首次超越江蘇常熟市，上升至第四後，今年再度追近排名第三的張家港，兩市之間的GDP僅相差70億元。從1994年起，晉江已經連續27年領跑福建縣域經濟，誕生了著名的「晉江模式」。

丁長發說，江蘇南部的幾個強縣毗鄰上海，受上海外溢帶動作用影響大，人才也多。

同屬江蘇省的常熟，以2,360億元位居第五。此外，無錫下轄的「陶都」宜興位居第七，代表進入前十的5個來自江蘇的縣域中，有3個來自地級市蘇州、2個來自地級市無錫。

浙江省義烏是大陸最大的小商品集散地，2020年義烏居民人均可支配收入達71,210元，首次突破7萬元大關，並繼續領跑全省。義烏市城鎮常住居民人均可支配收入已邁上8萬元新台階，連續14年領跑全國縣級市，義烏全體居民收入數據，已超過北京、深圳、廣州，僅次於上海。

位居第八的長沙縣，經過近30年的發展，園區已形成工程機械、汽車及零組件、電子訊息三大主導產業，其中就有三一重工、中聯重科、山河智能等為代表的知名企業，素有「湖南工業看長沙，長沙工業看星沙」的美譽。

（旺報 林至柔）