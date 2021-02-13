中國芯騙局!詐倒蔣爸 4千億離奇消失

去年底回鍋大陸晶圓代工龍頭中芯國際擔任副董事長的蔣尚義，前幾年受邀前往武漢弘芯任職執行長，不料這家2017年底成立、號稱擁有1,280億元人民幣（同下）投資項目，卻在2020年爆出嚴重財務問題，目前已被大陸地方政府接管，被視為近年來大陸最大半導體騙局。日媒近期揭露，武漢弘芯遭當局接管後，原本還剩下153億元資金，如今卻只剩1,000萬元，換算消失超過4,300億元新台幣，評論提到，大陸半導體幾乎成為詐騙溫床。

武漢弘芯在2019年大動作延攬原本在中芯國際擔任獨董的蔣尚義，當年底風光舉行首台高階ASML光刻設備進廠儀式，聲稱將用來生產7奈米的光刻機台，並耗資200億美元建廠，預計建成14奈米製程生產線，震撼半導體業界。但後來的資料揭露，這台EUV機台早在2020年初就被拿來抵押債務。

據《日經亞洲評論》報導，北京當局打算建立半導體國家隊的計畫，地方政府也跟著推出各種補助，讓民營半導體公司受惠之外，也有魚目混珠、毫無相關的企業搶進，只為了拿到這些補助金。

對此，大陸國家發展和改革委員會（發改委）去年10月指出，部分地方政府盲目支持半導體項目發展，將追究引發重大損失或風險的責任，並強調「誰支持、誰負責」。大陸國家集成電路產業投資基金「國家大基金」扶持下，大陸去年截至10月底，總共有14 萬家 IC 設計公司註冊，規劃中半導體園區超過67個，成立超過140個專案，並有許多項目正享著政策紅利。

最引人注目的，就是由武漢市東湖區政府與北京廣糧藍圖科技於2017年11月共同組建的武漢弘芯半導體（HSMC），公司註冊人為曹山，並允諾投資18億元購入該公司股份，武漢市政府出資2億元。

然而，報導提到，曹山與潛在投資人會面時，時常自稱自己為台積電副總裁或宏碁紐約辦事處的副總裁，並吹噓自己與北京當局高層有密切關係。曹山之後也找來李雪艷等關係人，從投資人與地方政府陸續騙取資金，最終這齣騙局終於炸開，甚至連曹山這個名字都是假名，且只有國小畢業，毫無半導體經驗。

至於武漢弘芯為何拿得到艾司摩爾（ASML）的光刻機，蔣尚義近期受訪提到，他還在台積電的時候就與該公司密切合作，並取得過好幾百台，這是看面子才願意給武漢弘芯。蔣尚義後來驚覺被騙，則是被該公司董座李雪艷揚言提告，甚至把一切的失敗歸咎於蔣，直至紙包不住火，蔣尚義提離職赴美，受訪才提到這是場噩夢。

（ 中時新聞網 呂承哲）

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