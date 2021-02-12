給華為5G開綠燈後 德轉身砸錢做這件事

去年12月17日，德國內部通過了一項「IT安全法」，按照該法案，德國將允許華為等海外企業參與當地的5G建設，但必須確保安全性。然而，最新消息指出，剛給華為開完「綠燈」不久後，為降低對華為、愛立信及諾基亞等5G先進供應商的依賴，德國計畫砸下20億歐元（約台幣688.66億元），以促進當地電信公司的發展。

大陸《金十數據》報導，德國正計畫砸下20億歐元（約台幣688.66億元），以促進當地電信公司的發展，努力降低對華為、愛立信及諾基亞等5G先進供應商的依賴，因為在美國措施下，愛立信和諾基亞長期佔據全球有利地位，而華為則一直處於市場領先地位。

按照計畫，德國將斥資超3億歐元投資Open RAN技術；2.5億歐元用於促進5G需求和擴大5G網絡；同時還預留了超5.5億歐元投資於歐洲的微晶片市場。

報導指出，根據公開資料顯示，Open RAN技術將是德國用來降低對華為、愛立信等的依賴的致勝法寶。該技術可以讓營運商採用來自不同供應商的軟體、通用硬體，來實現模塊化混合組網，避免過於依賴單一的5G設備供應商，降低成本，提升議價能力。

不過，專家警告表示，Open RAN技術還不成熟，想要趕上傳統的5G系統，可能需要數年時間。而《西班牙人報》也撰文指出，業內普遍認為，當前，大陸已經掌握了全球70%的5G網絡，成為全球5G競賽領導者。

報導並提到，如果德國堅持採用Open RAN這項不成熟的技術，可能會拖慢5G部署的速度。此外，德國等歐盟國家也想在5G晶片等領域儘快迎頭趕上，因此，去年12月，德國、義大利等歐盟17國決定，未來2至3年內將斥資1450億歐元（約台幣5兆元），加速半導體技術的研究。

（中時新聞網 葉明芳）