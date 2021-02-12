川普追殺2年 華為手機大陸銷量打趴蘋果

大陸電信設備巨頭華為遭到川普政府封殺，若從華為財務長孟晚舟被捕至今約2年時間，先是以實體清單禁止美企與華為業務往來，接著是禁止含有美國技術的半導體產品與服務出貨華為，雖一度開放英特爾、AMD以及高通等美企與華為進行非5G產品的零組件業務往來，但在川普下台前又緊縮禁令，讓華為前景再受打擊。不過，根據市調機構報告指出，2020年大陸手機銷量，由華為居冠，蘋果則是排名第5。

孟晚舟於2018年底遭到加拿大警方依違反美國的伊朗禁令逮捕，隨後展開一系列訴訟，川普政府指控，採用華為參與當地5G建設將有國安問題，並要求美國鄉村採用的華為電信設備要逐步淘汰，並說服盟國禁止華為參與當地5G建設。

2019年5月，華為遭到美國列入實體清單，導致華為生產5G手機欠缺許多關鍵零組件，所幸全球晶圓代工龍頭台積電的自研技術比重高，仍可部分出貨華為。

在2020年5月，美國全面禁止採用該國技術的半導體產品與服務出貨給華為，華為去年的5G手機所搭載旗下海思半導體、採用台積電5奈米製程的麒麟9000處理器晶片，確定成為絕版處理器，華為為了確保手機業務不會完全遭到美國封殺，將旗下子品牌榮耀出售給有深圳市政府背景的陸企，華為則是強調將繼續推出自家手機產品，不會因美國禁令停滯研發。

市調機構CINNO Research發布2020年大陸市場智慧手機銷量排行榜，受到疫情，總銷量下降21%，至3.05億部。其中華為以全年6880部手機居冠，較去年1.233億下降13%，仍從2018年至2020年都是大陸市場銷量冠軍。

排在華為之後的，分別為vivo的5300萬部、OPPO以4880萬部居於第三、榮耀Honor則是4380萬部，第五為蘋果，除了是唯一非大陸本土品牌，同時是銷量持續成長的品牌。

華為在2019年下半年海外銷售市場面臨大挫敗，主要是華為無法使用GMS服務，將營運目標轉回至大陸市場，短短一季時間就成為大陸手機市場龍頭，但仍無法抵銷海外銷售限制流失的市場，蘋果在去年第四季重回全球手機市場龍頭寶座，有將近25%市占率，華為則是摔至第5。

文章來源：gizchina

（中時新聞網 呂承哲）