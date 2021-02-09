任正非：華為能助美企更壯大

美中關係在川普執政期間惡化，華為也被美國列入黑名單、遭出口制裁。去（2020）年2月後很少公開談話的華為創辦人任正非今（9日）表示，他對華為生存能力有信心，未來有更多的手段來克服困難，還說，華為仍希望大量購買美國的材料、零組件，這樣大家都能從中獲益。

任正非今日出席智能礦山創新實驗室在山西太原的揭牌儀式，由山西省人民政府、華為、晉能控股、山西雲時代等單位聯合成立，這是任正非去年2月之後，首度在媒體面前談話。

路透報導，任正非表示，他歡迎美國新任總統拜登與他通電話，這是中美雙方能共同發展和共同成功的訊息，因為美國和大陸都期盼經濟持續成長。

任正非說，華為的發展能幫助美國公司壯大，現階段部分企業因無法向華為供貨而遭受衝擊；一旦華為產能擴大，美企供貨機會也大幅提升，讓雙方都能互蒙其利。

他強調，華為仍希望大量購買美國設備、材料和零組件，如此一來大家都能從大陸的成長中獲益。

2019年華為被美國列入黑名單，限制美企向華為出口相關設備和技術，此外，Google的Android作業系統也無法授權給華為使用，拖累華為手機銷量暴跌；美國甚至要求盟友封殺華為5G設備。

對此，任正非指出，他對華為的生存能力有信心，公司仍有更多的手段來克服困難。

（中時新聞網 吳美觀）

延伸閱讀

華為去年營收、淨利 再衝新高

傳董座去職轉戰光刻機廠 華為駁斥謠言