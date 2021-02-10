中美科技大戰 晶片、5G成主角

美國政權翻開拜登新頁。從川普時期就開打的中美科技戰火仍延續，科技的大腦與靈魂成為焦點戰場，全球聚焦中美煙硝下，半導體以及網路產業的新格局。

2020年，川普加大對中國科技業的制裁，年內二度提升對華為的出口管制，將涵蓋範圍擴及至全球，凡使用美國技術的晶片業者都受到波及。同時，美國也在同年啟動淨網行動，希望拉攏全球圍堵中國的電信商、雲端、應用程式等。

此外，美國還將中國晶圓代工巨頭中芯國際列入實體清單，至此美國將大陸晶片雙巨頭徹底鎖死，製造能力最強的中芯國際陷入難以採購到關鍵設備曝光機的困境，而實力最雄厚的海思也因為華為禁令，最知名的產品麒麟晶片成絕響。

中國也做回應，包括推出半導體與軟體新規，加大對當地業者的補貼力度，並在「十四五」規畫中繼續倡導科技自立自強，5G網路及半導體晶片均被列為其中重點項目。

但在拜登政府上台後，各方還在觀察未來發展將走向何處，美國緊掐中國技術的手會否鬆開，要哪些籌碼才能鬆得了手？

日前白宮新發言人莎琪（Jen Psaki）便明確表示，華為是不被信任的供應商，其電信設備對美國有安全威脅，新政府會確保網路不使用這類供應商的設備。商務部部長雷蒙多（Gina Raimondo）也稱，將對中國在貿易和技術方面的威脅採取強硬立場。

雖有下馬威，但新的美國執政團隊仍有釋出交涉空間給中國，如對於是否繼續維持制裁華為等措施，雷蒙多也拒絕承諾，給外界更多臆測空間。

此外，近日也傳出我國友邦史瓦帝尼決定退出川普政府倡導的淨網行動，史瓦帝尼在1月15日時才剛加入該計畫，但在拜登政府上任後立刻退出。史瓦帝尼方面表示，是基於決定加入計劃過程的合法性等事宜，選擇先保守以對。外界認為，在拜登政府上任初期態度不明的情況下，許多國家都希望先觀望，不願與任何一大國撕破臉。

2021年初期全球陷入車用晶片匱乏的局面，使原本就是市場焦點的半導體與晶片更加受到重視，加上新年各國仍要積極建設5G網路，當前格局下，美國圍堵中國的力度會否鬆緩，中國又會如何與美斡旋，在關鍵技術上取得發展空間，值得市場高度關注。