人民幣多頭漲破6字頭？專家保守這樣看

人民幣2020年漲勢如虹，尤其自下半年起接連突破多個重要關口，中間價2020年累計升幅高達6.92％。2021年新年伊始，人民幣升值態勢不減，截至1月25日，中間價累計升幅達0.66％、在岸價達1％。多家機構普遍預期2021年人民幣升值可期，甚至有機會來到整數「6」關卡。

新浪財經報導，北大國民經濟研究中心1月初公布的報告指出，當前人民幣匯率的走勢主要受中國經濟基本面、全球避險情緒等因素的影響，加上中外利差持續處於高位，有利於吸引境外資金流入等因素，都對人民幣匯率升值提供一定支撐。

展望2021年，市場普遍認為人民幣仍具升值空間。上海證券首席宏觀分析師胡月曉認為，基於人民幣國際化和經濟力量對比變化，人民幣資產對海外投資者的吸引力進一步提升，人民幣匯率趨勢「穩中偏升」的長期方向不變。另據中新網報導，花旗銀行首席中國經濟學家劉利剛亦預計，2021年6月人民幣兌美元匯價將漲至6.3元左右，2021年底可能會升到6元附近。

不過，京東數科副總裁、首席經濟學家沈建光對於2021年人民幣是否破「6」則抱持保守看法。他認為，一是2021年美元跌幅或有所放緩，尤其新任美國總統拜登上任後，民主黨「橫掃」參眾兩院將有助於拜登的經濟支持計畫，美國重新修復盟友關係、重塑國際領導力等，預期美元即便維持弱勢，但跌幅將明顯收窄。

其次，人民幣升值過快將影響中國出口競爭力。隨著2021年全球經濟復甦，商品供給競爭料將加劇，強勢人民幣對中國出口競爭力的不利影響將逐漸顯現。近幾月官方推出的多項逆周期措施，顯示阻升人民幣之意。綜合上述兩大因素，預期人民幣2021年雖將延續多頭走勢，但破「6」機率不高。