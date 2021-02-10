外資持續加碼 陸港股市看旺

在全球疫情存在較大不確定性，主要經濟體仍以刺激經濟政策為主的背景下，多家機構預計，這將導致資金在大陸形成「虹吸效應」。同時，受到資本的追捧，大陸、香港股市2021年有望迎來「牛市」。

回顧2020年，北向資金總計流入A股市場達人民幣（下同）2,089.32億元，根據摩根士丹利測算，若再加上透過合格境外機構投資者（QFII）、人民幣合格境外機構投資者（RQFII）管道流入的外資，全年外資淨流入A股達到520億美元。值得注意的是，2020年的被動資金流入量僅34億美元，主動資金流則高達480億美元，其重要性更加顯著。

多家機構因此預料，2021年在全球風險情緒好轉的情況下，即使國際指數公司明晟（MSCI）暫停擴大納入A股（被動資金減少），全年資金流入量將超過2020年。野村東方國際中國研究主管高挺稍早表示，2021年有望成為外資流入A股的大年，儘管目前A股整體估值處於3年、5年均值之上，但外資將帶來額外估值溢價。

安信證券樂觀預計，2021年光是北向資金的流入量就可望達到2千億至2,800億元，規模可望超過2020年，配置方向上預估仍偏好電力設備與新能源、醫藥、食品飲料、機械等產業龍頭。

另一方面，儘管港股市場長期以來是外資的主場，占大盤成交額逾8成。不過，2021年初受到來自中國大陸的南向資金進入港股市場掃貨，以及美國針對個別中資股投資禁令影響，使此一情況出現微妙的變化，南向資金正逐步爭奪港股的定價權，同時也促進港股成交量及回報率。

對此，國盛證券分析，2021年隨著全球經濟復甦、風險偏好提升、南向和海外資金共同流入等多重因素推動下，港股市場將迎來一輪「牛市」。