掃除疫情陰霾 大陸經濟強復甦

回顧2020年1月23日小年夜，正當人們準備歡喜過年，大陸政府卻突然宣布武漢將於凌晨2時封城。只是封城時機仍晚了一步，疫情如滾雪球般從武漢蔓延多地，封城措施也隨疫情擴大。

封城既阻止人流移動，也抑制經濟活動，大量企業面臨債務償還、資金周轉和擴大融資等難題。大陸政府因此在2月第一天，市場還在假期期間仍未開市，中國人民銀行、財政部、銀保監會、證監會、外匯管理局五大金融監管部門就公布「關於進一步強化金融支持防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的通知」，提前救市意味濃厚，也是接下來數月救市的基本方針。

該通知不僅提到加大信貸支持力度，透過公開市場操作等多種貨幣政策工具，提供充足流動性，還表示將支持開發性、政策性加大信貸支持力度，加強製造業、小微企業、民營企業等重點領域信貸支持。

光2月份，人行就透過操作逆回購、投放中期借貸便利（MLF），以及調降逆回購、MLF及貸款市場報價（LPR）利率等方式向市場放水約人民幣（下同）1.4兆元。財政政策方面，大陸財政部提前下達2020年新增地方政府債務限額8,480億元。3月中旬，人行還進行一次定向降準，向市場放水5,500億元。

首季GDP大衰 救市下猛藥

然而，在沒有實際復工情況下，救市措施僅能暫時支撐企業活下去，對促進經濟增長難發揮作用。在第一季大陸GDP增長率創有紀錄以來最低後，拯救經濟行動持續。之後，人行分別又在4、5月各定向降準一次，共釋放長期資金4,400億元，並調降金融機構超額存款準備率，以不定期的公開市場操作及調降相關利率輔助。

另在財政政策上，5月公布的政府工作報告提到，大陸將發行1兆元的中央政府專項債券，用於新冠病毒控制措施，還有1兆元抗疫國債，總計兩兆元、2020年政府赤字率擬按3.6％以上安排，赤字規模將比2019年多出1兆元、財政赤字率將比2019年的2.8％更高。

但無論是貨幣政策還是財政政策，均不如實際復工恢復生產及恢復正常市場秩序有效。

雖然復工日期不如大陸政府預期，但仍在4月中旬基本復工，經濟活動逐漸起色，第二季GDP增長率也由負轉正，年增3.2％。

隨著大陸境內疫情趨穩，消費逐步復甦及歐美經濟解封後，大陸GDP增速進一步增長，2020年第三季年增4.9％，第四季年增6.5％，觸及兩年高點，全年年增2.3％。

迎牛年 經濟增速上看9％

對於2021年中國大陸的經濟表現，多數外資機構看佳，認為中國大陸經濟將在基期低、疫情趨緩情況下進一步回升。

例如，高盛認為全年增速有機會達到7.5％，國際貨幣基金組織（IMF）預測會到8.1％，中國科學院預估將達到約8.5％，摩根士丹利認為會達到9％，德意志銀行甚至認為會達到9.5％。