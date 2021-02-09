特斯拉在陸銷售額暴增 卻遭監管部門約談

根據周一出爐的報告，不畏新冠肺炎疫情大流行，美國電動車大廠特斯拉去年在中國的銷售額暴增1倍。

特斯拉去年在中國的銷售額達到66.6億美元，約佔其315.4億美元總銷售額的21%。相較之下，該公司2019年在中國的銷售額為29.8億美元，僅佔其245.8億美元總銷售額的12%。

不過美國仍是特斯拉最大的市場，去年銷售額成長20%，達到152.1億美元，約貢獻其總銷售額的一半。

特斯拉去年開始擴大上海廠的產量，並向當地市場銷售中國製的電動車。

根據中國乘用車市場信息聯席會（China Passenger Car Association）公布的數據，在2020年，特斯拉Model 3是中國最暢銷的電動車。今年起特斯拉也開始向當地客戶交付中國製的Model Y。

不過，特斯拉在中國市場仍面臨來自蔚來（Nio）與小鵬汽車（Xpeng）等本地電動車新創公司的競爭，同時也面臨持續升高的監管壓力。

周一中國國家市場監督管理總局在官網上表示，該機關與其他4個政府部門最近約談了特斯拉當地子公司，就越來越多有關車輛問題的消費者報導進行了解。

受此打擊，特斯拉周一盤前股價一度跌逾1%，惟在一般交易時段，特斯拉終場收平，為863.42美元。

（ 時報編譯柯婉琇綜合外電 ）

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