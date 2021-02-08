陸網民湧Clubhouse談人權 官方火速封殺

美國語音社交應用平台Clubhouse近日引爆全球熱潮，眾多大陸網友蜂擁至該平台，討論人權、國家認同等敏感議題。大陸官方也注意到Clubhouse風潮，火速封殺。8日下午已有眾多大陸網友反映完全連不上Clubhouse。

路透報導，Clubhouse於2020年4月上線，使用者可依照個人興趣加入不同的「房間」，聆聽聊天話題或是加入討論。近日因特斯拉CEO穆斯克等名人加持，下載數急速飆升。由於該軟體主打特色是不留備份記錄，更是引爆大陸下載熱潮。報導稱，在中文的討論區中，有數千名使用者參與各種被大陸官方屏蔽的敏感話題討論，諸如新疆再教育營、台灣獨立和香港國安法等。

不過大陸官方封殺行動也相當快速。綜合陸媒報導，8日下午，有眾多大陸網友陸續反映，已無法連線到Clubhouse，一旦登出後再也無法登錄，代表已被官方全面封殺。

（工商時報 黃欣）

邀請碼在淘寶下架

英國廣播公司(BBC)報導，語音社交媒體「Clubhouse」因無需「翻牆」、可自由討論各種禁忌話題，近日在中國大陸爆紅且大量民眾透過海外Apple帳號下載該款APP。由於使用者大量討論人權、國家認同、新疆、臺獨等議題，外界紛紛討論這樣的「自由之風」何時會遭禁；孰料，中國大陸網友8日開始陸續反映，Clubhouse已遭大陸禁用而無法使用，原本在淘寶上兜售的邀請碼也已下架，讓大陸網友感嘆一場短暫的狂歡落幕了。

clubhouse擁有多間中文房，討論話題天馬行空、百無禁忌，不少議題踩踏中國大陸底線。除有來自大陸、香港與臺灣的網友一起討論香港民主與臺獨議題，甚至有新疆維吾爾族的網友大談「再教育營歷險記」，話題性十足。

就在外界揣測這股自由之風會何時終了，大陸網友於8日20時起陸續在微博上披露「已無法登入了，還好我及時體驗了一遭，感受那份久違的秩序與網路禮儀」、「一場短暫的狂歡落幕了」、「沒想到竟然來的這麼快，這就是自信？」。

Clubhouse的討論區需要會員邀請才能加入，先前在各大網購平台上，邀請碼喊價約在人民幣50元至400元間(約新臺幣215元至1,720元)。不過，現在在淘寶上的邀請碼，已全數下架。

BBC指出，Clubhouse的中國大陸用戶數量於上週出現爆炸性成長。據手機應用程式（App）分析公司Sensor Tower統計，截至1月31日為止，該款APP下載次數已達230萬次。Clubhouse僅能在iPhone上使用，且無須透過VPN翻越大陸的網路長城，並規避政府的審查機構，也讓外界揣測這樣的自由能享受多久。

（中時新聞網 江昱蓁）

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