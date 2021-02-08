車輛安全惹議 特斯拉遭大陸五部門約談

大陸國家市場監管總局官網8日晚間公布，聯合中央網信辦、工信部、交通運輸部以及應急管理部消防救援局等五部門，就車輛安全問題約談電動車大廠特斯拉公司。大陸官方如此大動作進行約談，下一步是否將對特斯拉提出更嚴格的規範要求，讓外界密切關注。

市場監管總局官網公布的新聞稿稱，與五部委就消費者反映的異常加速、電池起火、車輛遠端升級（OTA）等問題共同約談了特斯拉汽車（北京）有限公司、特斯拉（上海）有限公司，要求其嚴格遵守中國法律法規，加強內部管理，落實企業品質安全主體責任，有效維護社會公共安全，切實保護消費者合法權益。

特斯拉日前才宣布2020年風光達成50萬輛的銷售目標，但陸續傳出的車輛起火爆炸意外，也讓外界對其車輛安全性產生疑慮。

綜合陸媒報導，1月19日一輛特斯拉Model 3電動車於上海一處地下車庫發生爆炸。特斯拉之後在聲明稿中表示，此次起火事故並未造成人員傷亡，初步調查結果顯示，本次意外起因是車底碰撞所引發。特斯拉並未回應爆炸車輛為中國製或是進口版。

這並非特斯拉電動車首次傳出爆炸意外，2019年4月時便曾傳出，上海一台剛完成充電、靜放於車庫的Model S起火爆炸。陸媒稍早的報導亦指出，2020年特斯拉在大陸發生至少10起失控事件。

隨著特斯拉的安全風波在大陸越演越烈，也引起相關監管單位的注意。市場監督管理總局於2020年10月23日就曾發布公告，基於車輛缺陷造成的安全性問題，特斯拉北京將召回總計29,193輛的進口Model S、Model X。

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