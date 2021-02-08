老美搞死7奈米？中芯最新發展曝光

大陸晶圓代工龍頭中芯國際去年回歸A股，為大陸半導體產業自主化注入強心針，但隨著中芯國際遭列入出口管制措施、涉大陸軍方而被美國政府禁止投資機構投資，以及有貿易黑名單之稱的實體清單，阻斷該公司與美企業務往來，但該公司仍是大陸半導體投資的重點項目。根據上海市發改委近期公布資料顯示，包括中芯國際等7家半導體公司，都納入重大建設清單。

中芯國際上周公布2020年第四季財報，合併營收達9.81億美元、年增16.9%，淨利2.57億美元、年增189.7%，但主要受惠於人民幣大幅升值，以及認列法投資收益1.32億美元，等同貢獻大半淨利，但財報並未詳列來自何處。從營業利益來看，則是1,725萬美元，年減14.4%，顯見美國禁令還是對中芯國際獲利帶來影響。

中芯國際表示，受實體清單影響，該公司在採購美國相關產品與技術受限，對該公司全球營運帶來不確定性，基於此對全年收入預測成長目標為中到高個位數成長，上半年收入目標約21億美元，全年毛利率目標為10~20%。從營收貢獻來看，2020年Q4的14/28奈米為5%，比上季少9.6個百分點，40/45奈米也較上季減少2.4個百分點，至於55/65 奈米則是增加8.2個百分點、來到34%，為中芯國際主要營收貢獻產品，90 奈米以上製程貢獻也有所增加。

至於美國禁令主要影響的為先進製程研發，主要落在12吋晶圓。至於上海發改委這次公布重大建設項目清單，包括中芯國際、華力微電子、積塔半導體等7家半導體公司，總計166個項目，顯示上海將繼續投入半導體產業發展，加強大陸在該產業的國際競爭能力。

中芯國際則是發展12吋晶圓SN1項目。該公司12吋晶圓的SN1 和 SN2廠房位在上海浦東新區張江高科技園區，由中芯南方執行，滿足該公司14 奈米以下製程項目，目標是月產能3.5 萬片，總計投入資金120.4 億美元。

根據去年中芯國際的招股書資料來看，募資資金將有40%用於12吋晶圓SN1項目，20%用來先進製程工藝的儲備資金，40%用以補充流動資金。至於先前由中芯國際聯合首席執行長梁孟松所證實，先進製程精度已經接近7奈米製程的N＋1製程技術，財報僅稱「在實體清單影響下，我們會考慮加強第一代、第二代 FinFET 多元平台開發和布建，並拓展平臺的可靠性及競爭力」，顯示中芯國際類7奈米製程恐怕難恢復過往規模，但仍不放棄發展進程。

（中時新聞網 呂承哲）

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