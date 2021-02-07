晶片荒蔓延 大陸安防業也缺貨

全球晶片供應吃緊的情況正向多個行業蔓延，繼汽車、手機、遊戲機大廠宣布晶片短缺影響生產速度後，受到上游晶圓、封測產能緊張導致的半導體產業缺貨波及，目前大陸安全防控鏡頭業者所用的主控晶片、儲存晶片等核心零部件也出現缺貨情況。

集微網報導，有別於2020年下半年，2021年以來的缺貨、漲價情況所涉及的層面較廣，除了鏡頭主控晶片缺貨以外，多項核心零部件均出現一貨難求的現象。業界也因此衍生出坐地起價、恐慌性囤貨等亂象，造成未進入晶片原廠供貨體系的大陸中小型終端安防企業壓力倍增，有的企業由於拿不到晶片，甚至已經處於半放假狀態。

報導稱，從上游晶片業者的角度來看，目前市場缺貨的現象並不正常，不排除是貿易商惡意囤貨所致。而有責任心的上游原廠為了將晶片及時提供給真正有需求的企業，也在嚴格管控出貨，因此對於無法提供終端需求方的訂單，採取一律不接單的措施。

多位市場人士認為，缺貨情況恐怕會維持到2021年第二季甚至是下半年。然而，除了缺貨以外，晶片業者也正在進行價格調整。目前，儲存晶片價格漲幅在20％至30％之間，主控晶片漲幅約10％至15％之間，一些小型晶片漲價幅度則達到30％至40％之間。

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