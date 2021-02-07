德媒：大陸疫苗在歐洲比想像中更受歡迎

最近有愈來愈多的國家購買中國大陸製造的新冠疫苗，據德媒報導稱，大陸疫苗也許比人們想像的更受歡迎。大陸近日又有一款由科興公司生產的疫苗獲得批准上市使用，未來大陸疫苗是否將打入德國市場，已成為德國民眾關心的重要議題。

據《法國國際廣播》引述德國《經濟周刊》和《商業內幕》報導，匈牙利總理奧爾班已從大陸國藥集團訂購了500萬劑滅活疫苗，讓匈牙利成為第一個使用大陸疫苗的歐盟國家。在此之前，匈牙利總理奧爾班也下令訂購了200萬劑俄羅斯衛星5號(Sputnik- V)疫苗。

匈牙利宣布大陸國藥集團生產的疫苗在匈牙利已獲得了緊急醫療許可證，準備加入歐盟的塞爾維亞亦已獲得來自大陸的疫苗，烏克蘭和土耳其也選擇大陸疫苗。因此一些德媒認為，大陸疫苗在歐洲受歐迎的程度比人們想像的更高。

《經濟周刊》說，先前許多人都強烈批評很多疫苗開發過程缺乏透明度，不同國家的研究人員各自研究的疫苗有效性差異很大。只有德國BioNTech的疫苗測試結果則刊登在國際相關雜誌上，讓所有的人都能看到。

歐盟一些國家和德國也正在公開討論中國大陸和俄羅斯疫苗的批准問題。《法蘭克福彙報》上周末報導說，德國衛生部長施潘不排除使用俄國和大陸疫苗的可能性。他說，如果疫苗安全有效，無論其生產國在那裡，它當然都可以幫助人們抵抗病毒。

《經濟周刊》則報導說，先前德國巴伐利亞州州長索德爾(Markus Söder)已表示，支持歐洲相關機構儘快對俄羅斯和中國的疫苗進行測試。

（中時新聞網 盧伯華）

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