GameStop史詩級軋空秀 在中國行得通嗎？

美股近期上演散戶力挺電玩零售商GameStop（GME），聯手割了「機構法人韭菜」的戲碼，引發市場熱議，現在甚至有中國散戶，打算仿效美國網友，拉抬某些被低估的股票，對抗空方，但，這種做法，在中國行得通嗎？

根據CNN報導，中國散戶對於機構法人，也有著許多不滿，部分投資人認為，自己原本有機會在股市中獲利，最後卻淪為被法人收割的「韭菜」；報導引述1名投資人在微博上的發言，稱「（GameStop熱潮）太精彩了！世界各地的韭菜們，應該要團結起來。」

也有中國網友在微博上放話，稱GameStop的例子讓大家看到，之前縱橫股市的「莊家們」，在聯合起來的散戶們面前瑟瑟發抖，這種狀況，「很快就會輪到中國市場」。

中國政府監管力量太強大 「GameStop模式」有風險

券商Royston Securities在接受CNN採訪時分析，對中國散戶來說，想對股市造成影響，「理論上」是可行的，因為他們對於透過網路社群，進行股票投資一事，非常熟稔，「你可以想像，一群人聚集起來，對特定股票進行交易，要影響一些小型股並不難。」

但，上述分析，純粹是「理論上」的看法，因為中國政府強大的監管力量，勢必會讓這類交易，面臨風險。

有分析師示警，中國的一切，都受到嚴格監管，如果發生類似GameStop的股票交易，引起監管機構注意，試圖造成市場波動者，甚至會有被捕的可能。

CNBC報導也提到，類似GameStop的股市狂潮，不太可能會在中國發生，主因在於，相較於他國股市，中國市場的限制更多。

中國經濟、金融政策 以「維穩」為首要之務

報導稱，中國直到大約10年前，才開始允許賣空，且只准賣空「部分股票」，且就市值規模來看，占比極低；另一方面，中國的經濟、金融政策，都是以維持經濟、市場穩定為首要之務，換言之，不可能放任股市出現暴漲、暴跌等現象。

這也意味著，中國監管機構，會採取一些「額外措施」，來管控市場。華興資本（China Renaissance）對CNBC指出，包括賣空交易、股票相關的線上討論，都受到密切監控。

至於今年以來（截至2月4日收盤）累計上漲183.97%的GameStop，本周已下挫超過8成，昨日收跌逾42%，至53.5美元

即使GameStop股價大幅下跌，但當初帶動GameStop漲勢的網路論壇Reddit「華爾街賭注」（r/wallstreetbets）板，仍有不少立場堅定的網友強調，「我們占有優勢，唯一要做的就是買進和持有。」

文章來源：今周刊、撰文：林信男

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