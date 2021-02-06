中國未兌現承諾 僅採購79％美農產品

美國農業部於美東時間5日公布數據顯示，2020年美國對中國出口287.5億美元的農產品及相關產品，該數據未達到中美第一階段貿易協議設定的365億美元的採購目標，達成率僅79％。

路透6日報導，根據2020年1月15日簽署的中美首階段貿易協議，中方承諾兩年內將美國農產品和製成品、能源和服務的購買規模，在2017年的基礎上增加2千億美元，其中2020年就將買進1,590億美元。

先前外界即普遍預期，2020年中國的採購量不會達標，根據彼得森國際經濟研究所日前公布報告顯示，受到新冠疫情等因素影響，中方實際購買額為937億美元，僅達到全年目標的59％。

值得注意的是，美國總統拜登政府稍早前已經表示，正在審查2020年1月簽署的中美貿易協議。美中貿易全國委員會發言人Doug Barry表示，中國還有11個月的時間兌現兩年內多買2千億美元美國產品的承諾。

報導稱，2020年美國農產品受到疫情影響延遲出口，但銷售在下半年大幅回升。數據顯示，美國對中國第一大出口農產品大豆，2020年銷售額達到141.6億美元，遠高於2019年的80億美元。而中國海關早前數據顯示，2020年美國大豆進口量為2,589萬噸，價值106億美元。

有分析師預計，因應需求旺盛，中國玉米和大豆進口量將激增。美國農業部1月27日表示，有中國買家向美國採購136萬噸玉米，規模僅次於2020年7月中國大買193.7萬噸玉米，這也是美國總統拜登上任之後，中方首次大買美國大宗商品。

另一方面，美國海關數據顯示，中國2020年總共向美國購買1,130萬噸玉米，首度超越世界貿易組織（WTO）設定的配額水平。有分析認為，中國2021年的購買量很可能再次超越WTO配額。