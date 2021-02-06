需求暴增 陸核酸檢測業賺翻

受到大陸政府提升防疫層級帶動，2021年大陸春運，最大筆的生意不是來自交通運輸，而是將近20億人次的「核酸檢測」，部分A股業者2020年獲利已翻倍暴增，聖湘生物獲利更大漲約70倍。在春運返鄉要求加強檢測下，2021年初相關業者可望延續飽賺態勢。

搜狐財經6日報導，大陸春運已在1月28日啟動，為期40天至3月8日，往年春運各種交通運輸工具經常一票難求，但2021年春運在大陸政府倡議「就地過年」下，鐵公路客運量驟減，反而是人員返鄉出行在加強核酸檢測下，相關醫療業者近日生意應接不暇。

業內人士指出，大陸官方要求，春節返鄉人員需持七天內有效的新冠病毒核酸檢測陰性結果返鄉，返鄉後再實行14天居家健康檢測，期間每七天還要進行一次核酸檢測，意即每人返鄉要自費進行至少三次核酸檢測。由於城區和農村的返鄉人次約6億人次，換算後，18億人次的核酸檢測需求將在這個春節被釋放。

其實，新冠疫情早讓大陸不論是上游的核酸檢測試劑盒生產商，還是中下游提供核酸檢測服務的企業，2020年起就已飽嚐甜頭。近日A股業者相繼披露2020年獲利預告，東方生物、之江生物、明德生物、聖湘生物2020年度淨利均較2019年成長十倍至70倍，幾乎是一夜暴富。

以被稱為「抗疫第一股」的聖湘生物為例，此前公司主要獲利來自病毒性肝炎系列產品，但2020年1月旗下新冠病毒核酸檢測試劑盒獲批上市，4月份開始銷往海外後，公司獲利大幅提升。截至2020年第三季底，聖湘生物海外銷售占比已達52.81％。

另外，看好2021年核酸檢測依舊有好前景，相關業者股價明顯受市場追捧。譬如，2021年截至2月5日，迪安診斷股價上漲30％，明德生物股價大漲45％，華大基因更大漲約60％。

報導稱，核酸檢測也帶動大陸第三方／獨立醫學檢驗機構（ICL）市場。大陸國家衛健委稍早預測，大陸ICL行業2018～2020年的複合增速達22％。儘管增速快，但滲透率極低，相較於日本、歐洲各為67％、50％的滲透率，大陸ICL滲透率僅約6％。中金公司指出，大陸ICL市場正處於美國1980年代初期，未來三至五年內，潛在市場每年約為人民幣250億元。