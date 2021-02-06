2021共享經濟新趨勢：自習室、行動電源

儘管大陸的共享經濟在野蠻成長過程中曾經遭遇挫折，卻無礙市場熱情，創業者們仍不斷探尋該領域的各種可能性。今天，上班途中掃碼一輛共享單車，加班後用手機叫一輛網約車，下車後再去無人零售店買一份明天的早餐，這樣的場景已經成為大陸城市年輕群體的日常。

綜合陸媒報導，有業內人士認為，2021年將成為共享時代的新起點，近日有篇文章：「城市B面共用時代，付費自習室會不會成為下一個打卡聖地」？文中點出共享自習室、共享充電器等應用與產品，或許會是2021年大陸共享經濟的新趨勢。

例如，2020年大陸共有341萬報考研究所的考生，催生出共享自習室的市場需求。目前大陸一年新增共享自習室近千家，大多分布在辦公大樓或大學周邊，為使用者提供著小單位、隔間式的場所服務。艾媒諮詢相關報告顯示，有43.2％的使用者因空間需求而選擇付費自習室。

儘管面臨著定價過高的問題，但2021年共享自習室或許能夠透過掃碼共用網課、資料，進行區域學習與分價位付費，藉此走進社區、走進街道，也能更加親民。一名今年參加研究所考試的考生說：「如果付費自習室走進我家社區的話，那我可能就會常去了。」

共享單車也可望在2021年捲土重來。相關報告顯示，2018年大陸現有私家車數量就已超2億輛，這兩年數字還在遞增中，僅北京平均每天就增長1千輛。短程出行需求與道路擁堵問題，成為共享單車需求的龐大基本盤。網易調查顯示，大陸有7成的租房者希望通勤時間在半小時內，而這樣的通勤期望更傾向於透過共享單車來達成。

目前共享單車走向智慧化的發展方向，哈囉單車開始探索全新的人車交互模式，大陸研發的北斗定位系統為用戶的借還提供精準服務，消除過去為人詬病的「難找難還」問題。大陸共享單車業者也在嘗試對接城市捷運系統，形成交通接駁，讓共享出行服務更為便捷。

另外，共享充電器也可望成為2021年受歡迎的產品，尤其是攜帶方便、外型新奇可愛的行動電源更是受到年輕族群的歡迎。相關數據表示，未來幾年大陸共享充電行業仍將保持50％～80％的高速增長趨勢，隨著聚美街電等業者加快全場景布局，並進而與超商市場合作下，可為用戶帶來更優質的體驗。

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