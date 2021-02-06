共享單車亂象！業者年花上億人民幣贖車

共享經濟發展途徑多元，滿足民眾日常代步需求的共享單車帶來生活便利，但其龐大的商機背後也引來市場亂象。共享單車業者、扣車公司及政府間的糾葛，使散布四處的共享單車最終堆放至扣車場，陷入產業惡性循環中。

陸媒報導，大陸共享單車發展先後經歷三個進程，共享單車1.0版本像是群雄逐鹿的低門檻遊戲，各家業者爭相將單車快速地發散出去，以爭取更多補貼，過程粗放而高調。共享單車2.0則是戰略和資本之爭，市場經洗牌後，使絕大部分業者退場，只有龍頭公司續存經營。共享單車3.0則因投放配額問題，將戰場轉移至精細化營運。

北京等一線城市早於2019年就開始規劃共享單車配額，二三線城市其後陸續跟上實施，目前約有80％皆實施配額制度。長沙市等地對共享單車包容度較高，並未採用配額制，變成為共享電單車的必爭之地，吸引十數家業者聚集於此。

長沙市交通運輸局等三部門於2020年底約談6家共享電單車企業，要求於3日內清理回收近40萬的無牌照共用電單車。相比於長沙市巔峰時期，能夠留下來的電單車僅剩不到三分之一，隨之掀起一場「配額爭奪戰」。

報導指出，不少地方政府都會向企業要求半年到一年的試觀察期，表現優良的企業便能透過提升技術和運營爭取到更多的配額。例如業者所使用的定位系統能否實現定點停放達成率，以及在規定的投放地點設置電子圍欄和禁停區等要求。在競爭和資本壓力下，部分業者選擇另尋他法。

業內人士表示，業者通常會在當地註冊網際網路分公司，滿足該區招商的需求，交換條件就是在當地投單車時，對方可以給予更多空間，隨後單車被用戶騎到其他區域，即變向完成投放。

但隨產業內第三勢力興起，業者們又面臨新的挑戰。搜集違規單車的扣車場針對共享單車以增加扣車數量與業績，漸而發展出向業者收取贖車費獲利的模式。業內人士透露，部分扣車公司單日可扣5千輛單車，共享單車業者贖車費恐達上億元，遠超營運成本，造成虧損。

報導分析，這樣的商業模式背離政府所設計的單車配額制度，扣車公司收車的本意並非促進企業優化並減少車輛投放，業者須以鉅額贖回車輛，產業最終仍將演變成一場商業資本遊戲。

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