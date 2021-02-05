快手登港股 首日漲近2倍

在市場高度期待下，大陸短影音平台「二哥」快手科技5日在香港掛牌上市，當日快手股價立即暴漲190％以上，市值也突破1兆港元，一舉成為大陸第五大互聯網企業，僅次於騰訊、阿里巴巴、美團、拼多多，並擊敗京東、百度、搜狐。

搶先上市募資也有利於快手接下來挑戰「一哥」抖音的江湖地位。

綜合陸港媒體報導，快手5日掛牌後交易火熱，前20分鐘成交已逾200億港元，股價也迅速拉升至338港元，較招股價115港元狂飆193.9％，股價最高曾來到345港元，市值逼近1.3兆港元。但之後賣壓湧現，最終以全日低位收報300港元，仍然較招股價大漲160％。當日快手成交近1.2億股，涉資375億港元。

第一上海首席策略師葉尚志表示，快手股價漲幅超出市場預期，一方面顯示市場對新股的火爆氣氛延續，另一方面也反映快手自身作為首檔港股上市的短視頻股票的獨特性。

快手科技是大陸領先的內容社區和社交平台，根據艾瑞諮詢數據指出，截至2020年9月底止的9個月，快手是全球以虛擬禮物打賞及直播平均月付費用戶最多的直播平台。

快手赴港上市受到機構法人與散戶熱情追捧，甚至拉抬隔夜美股中概股的B站、荔枝、歡聚時代等視頻概念業者股價跟漲。由於市場認購反應熱烈，推升快手登上港股凍資王（1.26兆港元）的寶座。

另據全天候科技報導，快手香港公開發售階段獲得1,201.16倍認購，共接獲近142.3萬份有效申請。在國際發售部分，快手亦獲得39倍的超額認購，並有逾142萬人參與快手新股認購抽籤，超越此前醫渡科技（117萬人）、2006年中國工商銀行（95.4萬人）、中國銀行（96.9萬人）的認購記錄。

有趣的是，市場熱情也延燒到快手暗盤交易，4日快手暗盤盤中一度暴漲逾250％，最終收漲193％。甚至暗盤開盤交易僅1個小時，卻出現罕見的系統故障，交易隨即被迫腰斬喊停。