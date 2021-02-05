深交所主板併中小板 准了

深交所雙板合一定案，主板、中小企業板合併一案在5日獲得中國證監會批准，長期疲乏的主板將在合併之後尋找新定位，外界也期待深交所全面實施註冊制。

中國證監會於5日宣布，批准深交所合併主板與中小板。證監會表示，兩板發展中有同質化、主板結構長期固化等問題，要求合併兩者後的主板與創業板各有側重、相互補充，滿足不同階段企業的融資需求。

證監會表示，總體安排是「兩個統一、四個不變」。「兩個統一」是指統一主板與中小板的業務規則，統一運行監管模式。「四個不變」是指板塊合併後發行上市條件不變、投資者門檻不變、交易機制不變、證券代碼及簡稱不變。

深交所5日稍晚也聲明，合併完成後，深市主板定位於支持相對成熟的企業融資發展，發行上市門檻保持不變。創業板則主要服務於成長型創新創業企業。

深交所原本預計在2000年前後推出創業板，但遇上網路泡沫化，最終變成在2004年設立中小企業板。但在2008年金融危機後，創業板的籌建再次上火線，2009年創業板正式啟動，日後也導致主板、中小板定位差異不明，導致主板落寞。

據5日收盤數據，無論是流通市值、上市企業數、平均本益比、成交量或成交規模，原本作為過渡的中小板在融資功能上，全面超越主板，成為詭異現象。國海證券更指出，自2004年中小板推出至今，僅有五家企業在主板上市，反映出兩板企業類型相似、市場環境一致的現象。

第一財經引述如是資本董事總經理張奧平指出，深交所在合併主板和中小板後，全面推進註冊制改革的可能性很大，深交所創業板已經跟進上交所科創板的腳步實施註冊制，在這兩個板塊註冊制改革成功後，陸股全面註冊制一定會上路。

張奧平指出，合併後的深交所主板有望成為2021年試點註冊制的下一個板塊，也是測試大陸資本市場全面註冊制的關鍵指標，將是年內陸股走向市場化、法制化的最大增量，預計深交所主板實施註冊制的速度，會較創業板的119天來得更快。