螞蟻擬獨立消費數據 傳兩年內重啟IPO

由阿里巴巴集團創辦人馬雲掌控的螞蟻集團，近日傳出已就集團重組計畫與中國金融監管機構達成協議。路透今天引述消息人士表示，螞蟻計劃將消費數據業務獨立，可望兩年內重啟IPO。

路透（Reuters）分別引述3名消息人士表示，獨立消費數據業務是螞蟻集團應監管機構要求進行業務重組的關鍵部分，變成一家監管更為嚴格的控股公司後，意味著螞蟻集團可以在兩年內重啟首次公開募股（IPO）。

報導引述消息人士透露，螞蟻龐大的信貸資訊和評級業務不會併入控股公司，而是分出成為一家獨立的企業，並接受相關機構的監管；而螞蟻的金融控股公司將獲得中國央行頒發的營業牌照，經過整改後將允許上市。

不過，報導也提到，匿名消息人士強調，這項方案並未最終確定，還有可能進行修改。

螞蟻科技集團是中國最大的行動支付平台「支付寶」母公司，擁有龐大的用戶資源，旗下的小額貸款平台「花唄」和「借唄」則是為集團賺錢的金雞母。

螞蟻集團員原訂去年11月進行逾370億美元的IPO前夕，中國人民銀行等四部門聯合約談螞蟻科技集團實際控制人馬雲等人，螞蟻集團最終宣布暫緩上市。

香港英文報刊南華早報昨天也引述熟悉內情的人士報導，螞蟻集團已就集團重組計畫與中國金融監管機構達成協議，並指重組計畫涉及螞蟻集團把其主要業務納入一家金融控股公司，並由以北京為基地的監管機構監督。

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