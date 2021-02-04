外資連26個月 加碼人民幣債券

2021年伊始，外資加碼人民幣債券仍舊興致高昂。據中國中央結算公司最新統計數據顯示，2021年1月份，境外機構投資者的債券託管量較2020年12月激增逾六成，這也是外資連續第26個月增持人民幣債券。投行分析，在美元趨弱、中美利差仍高的背景下，2021年外資淨流入中國債市的規模或高達人民幣（下同）2兆元。

上海證券報4日報導，數據顯示，2021年1月境外機構債券託管面額達3兆568億元，和2020年末相比上漲5.96％。2020年以來，外資布局人民幣債券的熱情一路水漲船高，2020年下半年更是大幅加碼。光是2020年全年，境外機構增持人民幣債券規模高達10,671億元。

連番增持背後，市場交易更趨活躍。債券通公司最新數據顯示，2021年1月共計成交6,470筆，交易量達到5,883億元，日均成交更高達294億元，再創歷史新高。

媒引述中信證券固定收益外資業務及中信里昂英國業務拓展負責人張大宇表示，中美利差仍處於歷史較高水準，讓中國債市具有一定吸引力。另外，外資投資中國信用債占比仍低，未來存在成長空間。基於上述兩大原因，他預計，2021年外資淨流入中國債市的規模將接近2兆元左右。

德意志銀行大中華區宏觀策略主管劉立男表示，受到中國債市已被納入多個國際債券指數、中國資本市場深化改革等多項利多因素帶動，預期2021年海外資金流入中國債市的規模可望達到1.2兆元。劉立男認為，至2021年底，外資持有人民幣債券占比將從目前的2.9％增至3.3％，外資持有中國國債比例將從目前的9％提升至12％。

百達資產管理大中華區固定收益主管楊孝強表示，中國官方表態貨幣政策「不急轉彎」，2021年上半年流動性預料維持充裕，若經濟動能繼續穩健復甦，預期債券殖利率將在第二季或下半年上升。