中國突取締人人影視 背後原因有深意

中國日前取締知名盜版影音平台「人人影視」。近年美歐都批評中國保障智慧財產權不力，令外企受害。中國國家主席習近平日前撰文強調智財權的重要，分析指中國藉本案對歐美釋出善意。

中國上海警方3日宣布，偵破「人人影視」侵犯影視作品著作權案，拘捕14名嫌犯，查處3家涉案公司，涉案金額達人民幣1,600萬元（約新台幣6,900萬元）。

公開資料顯示，「人人影視字幕組」最早在2003年，由北美華裔留學生成立，翻譯海外影視作品的字幕，是中國最有影響力的字幕組之一。之後由於版權爭議，人人影視曾數度整改、分家，直到本次被調查下架。

陸媒澎湃新聞3日發表社論指，中國的智慧財產權保護環境已今非昔比，有了「跨越式進步」。特別是在中共官媒「求是」雜誌2月發表習近平的文章「全面加強知識產權保護工作，激發創新活力推動構建新發展格局」後，智財權保護已上升到國家戰略的高度。

評論指，中國對智財權保護的制度日趨嚴格，是「大勢所趨」，社會對相關問題要有紅線意識、法治意識，不能「再按老皇曆辦事」、心存僥倖，以為「避避風頭就能過去」。

近年中國對智慧財產權保障不力的問題，屢成為中國和其他強權間摩擦的源頭。歐盟執委會2020年1月曾發布報告批評中國對智財權保障和強制技術轉移的問題；類似的問題，也是美中貿易戰爆發的導火線之一。

中美於2020年初簽訂的首階段貿易協議中，便提到中國將加強保障智慧財產權。而2020年底完成談判的「歐中全面投資協議」中，也提到相關內容。

香港星島日報分析認為，中國正以加強保障智慧財產權，來向歐美釋放善意。

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