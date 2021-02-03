傳董座去職轉戰光刻機廠 華為駁斥謠言

在受美國制裁難獲取晶片下，外界對華為如何調整業務有各種揣測。繼日前華為宣布高階主管余承東兼管雲端業務後，再傳輪值董座徐直軍將去職，轉戰上海微電子裝備。但華為已駁斥這項傳言。

陸媒國際電子商情1日報導，有自稱「華為技術有限公司員工」的帳號日前在社交媒體上表示，華為副董事長、輪值董事長徐直軍有新動向。另有傳言則指徐直軍經過中國國務院國有資產監督管理委員會（國資委）批准，將被調往「上海微電子裝備」擔任董事長兼總經理。

「上海微電子裝備」是中國的半導體設備廠，生產晶片製造的必要裝備光刻機。即便上海微電子生產的光刻機規格遠落後於目前最先進的荷商艾司摩爾（ASML），但仍被視為中國光刻機的龍頭企業。

不過，華為公司發言人2日表示，網路的謠言毫無根據，無事生非，嚴重干擾了徐直軍的工作和生活，將對造謠者依法採取措施。

事實上，這並非外界首次揣測華為的業務調整。

美國前總統川普（Donald Trump）任內，將華為放入商務部「實體清單」後，華為難以再獲取先進晶片，手機業務發展大受影響。為躲避美國制裁，華為已出售原旗下的平價手機品牌「榮耀」。

經濟預測及商業諮詢機構Omdia近期公布，華為在2020年第4季的出貨量下降至全球第5。之前曾有傳言指華為尋求出售高階手機Mate和P系列，但華為也予以否認。

而華為近日再有人事異動，1月27日時，原負責消費者事業群（含手機、筆電、穿戴裝置等）的CEO余承東，監管雲與計算（雲端運算）事業群。

陸媒每日經濟新聞指出，華為目前有4大事業群，分別是運營商、企業、消費者和雲與計算，余承東就職掌2個。有分析認為，相關人事異動背後，顯示出華為在手機業務受影響後，極力探索轉型。

華為創辦人任正非年初也在內部談話表示，企業業務要收縮戰線，有所為而有所不為，不能面面俱到；並指要「立足於聯接，立足於華為雲」。相關說法被認為是這次業務調整的伏筆。

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