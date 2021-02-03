人人影視涉盜版牟利 上海警方逮捕14人

知名盜版影片平台「人人影視」遭查。上海警方表示，目前逮捕以梁姓嫌犯為首的14名嫌犯，查處涉案公司3家，查獲作案用手機20支和電腦主機、服務器12台，涉案金額人民幣1,600多萬元。

「人人影視字幕組」APP及網站曾紅極一時，澎湃新聞報導，上海警方初步調查，「人人影視字幕組」共刊載影視作品2萬多部（集），註冊會員數量800多萬。

上海警方表示，2020年9月發現「人人影視字幕組」網站和APP提供疑似侵權影視作品的線上觀看和離線下載，經與相關著作權權利人聯繫，上述影視作品未取得著作權權利人的授權或許可。

上海警方展開調查後，鎖定位於山東的梁姓、叢姓，以及位於湖北的王姓嫌犯。經過3個月偵查，1月6日上海警方與山東、湖北、廣西等地警方合作，偵破「9.8特大跨省侵犯影視作品著作權案」。

警方共逮捕以梁姓嫌犯為首的14名嫌犯，查處涉案公司3家，查獲作案用手機20支和電腦主機、服務器12台，涉案金額1,600多萬元（約新台幣7,000萬元）。

報導說，梁姓主嫌與共犯自2018年起先後成立多家公司，在境內外分散架設、租用伺服器，開發、運行、維護「人人影視字幕組」APP及相關網站，在未經著作權人授權的情況下，透過境外盜版論壇網站下載獲取片源，以約400元1部（集）的報酬僱人翻譯、壓片後，上傳至APP服務器，並透過收取網站會員費、廣告費和出售刻錄侵權影視作品移動硬碟等手段非法牟利。

目前，上述嫌犯遭警方採取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

人人影視1月4日曾在官網表示，因為「清理內容」的關係，需要一段時間才能恢復正常使用，當時就有網友稱人人影視疑因版權問題將關閉。