無畏關係冰冷 兩岸經貿持續融合

2020年兩岸關係維持冰凍氛圍，我方雖持續呼籲對岸恢復對話，但雙方在無共識及互信基礎下，仍不見破冰跡象。惟慶幸的是，對岸在1月下旬召開的2021年中共對台工作會議上表示，將支持台商參與「十四五」規劃實施，意味台商能繼續參與相關商機，兩岸經濟融合仍將持續。

自民進黨2016年執政以來，兩岸中斷官方談話至今，但民間經濟來往不曾停歇。數據顯示，2020年兩岸來往貿易金額因中美科技戰，大陸加大我電子零組件拉貨動能而創新高，顯示兩岸在經貿上仍高度倚賴對方。大陸海關總署數據顯示，當年台灣對大陸出口額達2,006.64億美元，年增16％。

我財政部數據對大陸出口額（含香港）則為1,514.5億美元，年增14.6％，其中，電子零組件出口額年增近兩成五。但也有分析認為，隨著貿易戰及疫後全球供應鏈的移動，未來兩岸進出口變化有待觀察。

展望2021年兩岸關係，大陸或將持續「政冷經熱」和「軟硬」兩手策略。經濟方面，大陸對台「二把手」、全國政協主席汪洋1月17日出席為期兩天的2021年對台工作會議時表示，要支持台商抓住大陸構建新發展格局機遇，積極參與「十四五」規劃實施、國家區域協調發展戰略，並支持福建探索海峽兩岸融合發展新路。

2021年是大陸「十四五」規劃開局之年，涵蓋半導體、新能源車、AI和5G在內的新基建，可望成為「十四五」的產業發展重點，許多台商對參與相關建設寄予期待。汪洋還在會上提到，要持續完善保障台灣民眾福祉和實現同等待遇的制度安排和政策措施，讓台胞有更多獲得感。 政治方面，汪洋仍重申要堅持一個中國原則和「九二共識」，惟蔡政府也多次強調九二共識「沒必要再討論」，雙方在對岸認定的「定海神針」上態度明顯分歧，要破冰預料並非易事。值得注意的是，美國新任總統拜登甫上任，其團隊強調將加強對台協防，並將支持台灣在國際事務上的活動，是否觸及中方底線，以致兩岸關係更趨緊張為必須觀察之重點。