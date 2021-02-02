陸對拜登劃紅線 台港之外皆可談

美國總統拜登上任以來，中美元首遲遲未進行對話，但與此同時，雙方外交高層正不斷隔空交峰，在中美競合中尋求交集。中共中央政治局委員楊潔篪2日提出中美互利合作等四個努力方向，但他也劃出紅線，強調台灣、香港等問題涉及中國民族感情，美方「碰不得」。

美中關係全國委員會2日舉辦「與政治局委員楊潔篪的一場對話」視訊會議，由美國前財政部長李烏（Jacob Lew）主持。楊潔篪身兼中共中央外事工作委員會辦公室主任，是中共處理對外事務的主要官員。

在演講中，楊潔篪強調，中國對美政策始終保持高度穩定性和連續性，即中方願同美方共同努力，推動中美關係沿著不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的軌道向前發展，但也會繼續堅定捍衛國家主權、安全、發展利益。

楊潔篪提出改善中美關係四個可努力方向，即正確認識看待中國、恢復正常交往、妥善處理矛盾分岐，以及開展互利合作。

在妥善處理矛盾分岐方面，楊潔篪呼籲美方確實履行中美三個聯合公報承諾，嚴格遵守「一個中國」原則，確實尊重中方在台灣問題上的立場和關切。他說，「這些問題關乎中國的核心利益和民族尊嚴，牽動14億中國人的民族感情，是碰不得的，否則最終只會給中美關係和美方自身利益造成嚴重損害。」

在開展互利合作方面，楊潔篪說雙方不僅在抗擊疫情、經濟復甦、氣候變化等領域擁有很大合作空間，還可在聯合國、世界衛生組織等多邊框架內加強合作。

就在楊潔篪發表談話前幾小時，美國新任國務卿布林肯（Antony Blinken）接受美國電視台NBC訪問時指出，中國對美國構成最重大的挑戰是毫無疑問的，且是一個複雜的挑戰。但他強調，美中關係有對立、競爭的方面，而且也有合作的方面。

針對已延燒多年的中美貿易戰，布林肯表示，拜登政府將檢視川普政府對中國進口貨品實施的關稅措施，是否對美國的傷害大於對中國。言下之意，經評估後，若關稅戰對美國傷害更大，拜登政府或將進行調整。

布林肯也暗示拜登政府將藉由重返多邊機制來抗衡中國。他表示，美國若重新參與全球事務和國際組織，就會獲得對抗中國的力量。布林肯說：「因為當我們退出，中國就會補上。」