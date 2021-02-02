中美各開藥方 為兩國元首對話鋪路

趁著拜登政府剛上台，中、美外交高層近日頻頻對兩國關係開出「藥方」，希望修補瀕臨破裂的兩國關係。在拜登與習近平正式接觸和對話之前，雙方正在試探對方底線，以確定未來兩國關係的輪廓以及雙方交往的策略。

從主要官員談話中可窺知，拜登政府在中美新競合關係中更傾向競爭，料將延續川普政府抗中主軸，在科技、國安、民主價值等方面持續施壓中國，但同時尋求雙方在氣候、綠能等領域的合作契機。

中國則一方面則畫下美方不得碰台灣、香港、新疆等中國內政問題的紅線，一方面持續喊話希望回到正確合作道路上。

拜登1月20日正式上任至今僅不到兩周，雙方已隔空叫陣多回。拜登內閣在未正式履職前，包括美國國務卿布林肯、美國財長葉倫、美國國防部長奧斯丁等，已在外交、經貿、軍事方面闡明上任後對中將會繼續採取強硬立場。

外交方面，布林肯除認同了川普的對中強硬政策，還數度提到中國已超越俄羅斯，成為其美國最大競爭對手。但與川普不同的是，未來美國政府將回到多邊體系，採合縱連橫等「美國最有優勢」的方式對抗中國。

經貿方面，向來具鴿派形象的葉倫也一改作風，先是抨擊中國竊取美國智財權、不公平補貼等陋習，還烙狠話說將採取美國所有可動用工具對付這些陋習。此外，拜登上任後，已採取多項措施壓制中企，這都顯示美國在外交、科技經貿上不會輕易讓步。

在中國方面，包括國家主席習近平、國家副主席王岐山等陸續重申中美應合作多於衝突，中共中央政治局委員楊潔篪2日除了強調中美合作，同時畫下紅線，指台灣、香港、新疆等問題事關中國的核心利益和民族尊嚴，是美方絕對「碰不得的」。

值得關注的是，中美雙方仍期待在氣候變化、疫情等領域能夠展開合作。如今中美高層各自表明立場、求同存異，料有助於推進拜登上任後的首次中美元首對話。