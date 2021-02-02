抖音告騰訊壟斷 索賠人民幣9千萬元

大陸互聯網企業的競爭宿怨再度浮上檯面。中新社報導，字節跳動旗下的社交平台抖音表示，已於2日正式向北京知識產權法院提交訴狀，起訴騰訊壟斷。

抖音方面稱，騰訊通過微信和QQ限制用戶分享來自抖音的內容，構成了「反壟斷法」所禁止的「濫用市場支配地位，排除、限制競爭的壟斷行為」。抖音要求法院判令騰訊立即停止這一行為，刊登公開聲明消除不良影響，並賠償抖音經濟損失及合理費用人民幣9,000萬元。

報導稱，自2018年4月起，微信和QQ開始無法分享抖音鏈接，用戶分享抖音鏈接到上述平臺均無法正常播放，至今已經持續近三年。

抖音在起訴狀中表示，即時通信類應用，已經成為互聯網用戶規模最大、普及率和使用率最高的基礎應用。微信、QQ月活躍用戶數分別超過12億人和6億人，加上其即時溝通分享功能及網路效應，決定了用戶幾乎不可能集體遷移。

此外，目前市場上沒有其他經營者，能夠提供與微信和QQ具有對等功能的服務。這意味著騰訊「具有市場支配地位」。

抖音認為，騰訊封禁抖音的行為是濫用市場支配地位的表徵。封禁不僅損害了用戶權益，破壞了抖音產品和服務的正常運營，還排除、限制了市場競爭，「（騰訊的）壟斷行為，妨礙了技術進步和創新，對於提升經濟效率和社會福祉並無裨益，而只能有助於其扭曲其他領域的競爭、鞏固自身已有的市場地位」。

對於抖音的控訴，騰訊對此暫無回應。